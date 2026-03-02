Live TV

Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească loviturile asupra Iranului (Bloomberg)

Iran highlighted on political map under magnifying glass
Harta Iranului sub lupă Foto: Profimedia

Emiratele Arabe Unite (EAU) și Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaților pentru a-i ajuta să-l convingă pe președintele Donald Trump să găsească o soluție care să limiteze operațiunile militare ale SUA împotriva Iranului, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, transmite Bloomberg.

Țările încearcă să formeze o coaliție largă pentru a promova o soluționare rapidă și diplomatică a conflictului, au spus sursele, în scopul de a preveni escaladarea regională și un șoc prelungit al prețurilor la energie. Sursele au vorbit sub condiția anonimatului, discutând chestiuni care nu au fost făcute publice.

O evaluare a Qatarului, comunicată agenției Bloomberg News, avertiza că, dacă rutele maritime din regiune vor rămâne grav perturbate până la mijlocul acestei săptămâni, se așteaptă o reacție mai semnificativă a pieței la prețurile gazelor naturale decât creșterea bruscă de luni.

De când SUA și Israelul au început să atace Iranul sâmbătă, conflictul s-a extins rapid, atrăgând țări care spun că nu fac parte din el, deoarece bazele, infrastructura și cetățenii lor sunt expuși represaliilor.

Qatarul a oprit producția de gaz natural lichefiat la cea mai mare instalație de export din lume, după ce aceasta a fost ținta unui atac cu drone iraniene, ceea ce a dus la o creștere de peste 50% a prețurilor gazelor naturale în Europa.

În privat, atât Emiratele Arabe Unite, cât și Qatarul lucrează pentru a-și îmbunătăți rapid capacitățile de apărare aeriană, au declarat persoane familiarizate cu problema. Oficialii de la Biroul Internațional de Presă din Qatar și de la Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

EAU a solicitat asistență din partea aliaților săi în ceea ce privește apărarea aeriană pe distanțe medii, în timp ce Qatarul a cerut ajutor pentru a contracara atacurile cu drone – care s-au dovedit a fi o amenințare mai mare decât rachetele balistice – au adăugat sursele. Stocurile de rachete interceptoare Patriot ale Qatarului vor dura patru zile la ritmul actual de utilizare, potrivit unei analize interne consultate de Bloomberg News.

Qatarul a declarat că a doborât două avioane de luptă Sukhoi Su-24 din Iran și a interceptat șapte rachete balistice. De asemenea, a interceptat cinci drone. Amenințarea a fost abordată imediat după detectare și toate rachetele au fost doborâte înainte de a-și atinge țintele.

Luni, Ministerul Apărării a declarat că Qatarul a fost atacat de două drone iraniene, una vizând un rezervor de apă la o centrală electrică din Mesaieed și alta vizând o instalație energetică din Ras Laffan.

Președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, și emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, au purtat în ultimele zile convorbiri telefonice cu o serie de lideri europeni, printre care Keir Starmer din Marea Britanie, Emmanuel Macron din Franța și Friedrich Merz din Germania.

Înainte de război, interlocutorii din Golf – în special qatarezii, care au cultivat de-a lungul anilor relații comerciale strânse cu trimișii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner – au petrecut luni de zile îndemnând la reținere, au declarat oficiali occidentali și o altă persoană familiarizată cu discuțiile.

Înainte de atacuri, monarhiile din Golf au prezentat viziuni ale unui Iran post-sancțiuni redeschis capitalului occidental, cu parteneriate energetice, investiții în infrastructură și coridoare financiare care se întind de la Houston la Teheran, au spus oficialii.

Această propunere a rezonat cu instinctele echipei Trump, cu un acord grandios care ar putea semăna cu redeschiderea industriei petroliere din Venezuela după raidul forțelor speciale americane care l-au capturat pe Nicolas Maduro, au adăugat ei. Un oficial qatarez implicat în demersuri a fost Ali al-Thawadi, care face parte din Consiliul Păcii și a participat la unele dintre discuțiile dintre SUA și Iran, au spus două dintre persoane.

În cercul lui Trump, însă, alianțe concurente exercitau presiuni din diferite părți. Qatarul a apelat la comerț, stabilitate și promisiunea unei normalizări economice istorice cu Teheranul, au spus persoanele respective, în timp ce oficialii israelieni au invocat o identitate politică comună, interese de securitate și credibilitatea doctrinei lui Trump privind pacea prin forță.

