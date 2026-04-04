Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner ar putea vizita Ucraina, anunţă consilierul lui Zelenski

Emisarul preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Sursa: Profimedia

Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner ar putea călători la Kiev în aprilie, a declarat sâmbătă Kirilo Budanov, principalul consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul eforturilor de a relua discuţiile de pace cu Rusia, care au stagnat după izbucnirea războiului în Golf, relatează Reuters.

Kushner, Witkoff, Lindsey Graham, „aceştia sunt aşteptaţi să vină. Cine altcineva va mai fi acolo vom vedea”, a declarat Budanov pentru Bloomberg, adăugând că întâlnirea ar putea avea loc la scurt timp după Paştele ortodox, pe 12 aprilie.

Aceasta ar fi prima vizită oficială la Kiev pentru Witkoff şi Kushner, care s-au întâlnit anterior în SUA cu reprezentanţi ucraineni, dar au călătorit la Moscova pentru discuţii cu Rusia.

Discuţiile intermediate de Washington între Ucraina şi Rusia pentru a pune capăt războiului de patru ani declanşat de invadarea de către Rusia a ţării vecine au stagnat după ce SUA şi Israelul au bombardat Iranul, declanşând valuri de atacuri de represalii asupra numeroase state din Orientul Mijlociu.

Între timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers sâmbătă la Istanbul pentru o întâlnire cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat preşedinţia ucraineană.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat, de asemenea, pentru AFP, că întâlnirea s-a concentrat pe cooperarea în domeniul securităţii, notează News.ro.

„Lucrăm pentru a consolida parteneriatul nostru pentru a asigura protecţia reală a vieţilor umane, a promova stabilitatea şi a garanta securitatea în Europa noastră, precum şi în Orientul Mijlociu.

Eforturile comune dau întotdeauna cele mai bune rezultate”, a declarat Zelenki pentru X. „Discuţiile nu se vor concentra exclusiv pe interceptoarele de drone; ele se vor concentra pe cooperarea în domeniul securităţii în general”, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru AFP.

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Damasc cu omologul său sirian Ahmed al-Sharaa
Zelenski spune că preşedintele sirian e interesat de „schimburi de experienţă în domeniile militar şi de securitate”
Rusia a furnizat Iranului informații despre peste 50 de instalații energetice israeliene, afirmă Volodimir Zelenski
„Războiul e ca un joc de șah, trebuie să anticipezi mutarea adversarului”. Cum profită Rusia de războiul din Iran pentru a lovi Ucraina
„Cea mai gravă amenințare”. Atacurile Ucrainei complică planurile lui Putin de a profita de creșterea prețurilor la petrol
Zece morţi în urma atacurilor masive ruseşti din Ucraina, în plină zi. Moscova respinge un armistiţiu energetic în perioada Paştelui
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”