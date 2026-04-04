Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner ar putea vizita Ucraina, anunţă consilierul lui Zelenski

Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner ar putea călători la Kiev în aprilie, a declarat sâmbătă Kirilo Budanov, principalul consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul eforturilor de a relua discuţiile de pace cu Rusia, care au stagnat după izbucnirea războiului în Golf, relatează Reuters.

Kushner, Witkoff, Lindsey Graham, „aceştia sunt aşteptaţi să vină. Cine altcineva va mai fi acolo vom vedea”, a declarat Budanov pentru Bloomberg, adăugând că întâlnirea ar putea avea loc la scurt timp după Paştele ortodox, pe 12 aprilie.

Aceasta ar fi prima vizită oficială la Kiev pentru Witkoff şi Kushner, care s-au întâlnit anterior în SUA cu reprezentanţi ucraineni, dar au călătorit la Moscova pentru discuţii cu Rusia.

Discuţiile intermediate de Washington între Ucraina şi Rusia pentru a pune capăt războiului de patru ani declanşat de invadarea de către Rusia a ţării vecine au stagnat după ce SUA şi Israelul au bombardat Iranul, declanşând valuri de atacuri de represalii asupra numeroase state din Orientul Mijlociu.

Între timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers sâmbătă la Istanbul pentru o întâlnire cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat preşedinţia ucraineană.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat, de asemenea, pentru AFP, că întâlnirea s-a concentrat pe cooperarea în domeniul securităţii, notează News.ro.

„Lucrăm pentru a consolida parteneriatul nostru pentru a asigura protecţia reală a vieţilor umane, a promova stabilitatea şi a garanta securitatea în Europa noastră, precum şi în Orientul Mijlociu.

Eforturile comune dau întotdeauna cele mai bune rezultate”, a declarat Zelenki pentru X. „Discuţiile nu se vor concentra exclusiv pe interceptoarele de drone; ele se vor concentra pe cooperarea în domeniul securităţii în general”, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru AFP.

Editor : C.L.B.