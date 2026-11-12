Live TV

Emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au sosist la Moscova pentru o întâlnire cu Putin

Data publicării:
Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit la Moscova pentru întâlnirea cu Vladimir Putin. Foto Profimedia
Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit la Moscova pentru întâlnirea cu Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner au sosit joi la Moscova pentru o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin, în urma discuţiilor ucraineano-ruse care s-au încheiat miercuri la Abu Dhabi, au relatat agenţiile de ştiri ruse.

Obiectivul este acela de a continua discuțiile privind problemele ridicate în cadrul discuțiilor trilaterale dintre Rusia, SUA și Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi.

„Emisarii preşedintelui american (...) au fost întâmpinaţi de reprezentantul special al preşedintelui rus, Kirill Dmitriev”, la sosirea lor pe Aeroportul Vnukovo, la periferia Moscovei, a relatat agenţia de ştiri Interfax, scrie Agerpres, care preia AFP.

BREAKING: Steve Witkoff and Jared Kushner arrive in Moscow for a meeting with President Putin. https://t.co/dp4mtgWaZi

— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 12, 2026

După Moscova, ei urmează să se deplaseze la Dublin, pentru o întâlnire, tot joi, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

La sosirea sa în capitala Irlandei, miercuri, Zelenski a declarat că ar putea exista o „fereastră de oportunitate” pentru a ajunge la un armistiţiu până în 2027.

„Ceea ce este important este că americanii s-au dus să-l vadă pe Putin cu propuneri concrete. Mi-ar plăcea foarte mult să se întoarcă la Dublin cu propuneri concrete”, a adăugat el. Zelenski şi-a exprimat scepticismul, dar a precizat că „există speranţă”.

De asemenea, el a salutat ceea ce a numit o „schimbare de ton” din partea Statelor Unite în ceea ce priveşte participarea Europei la discuţii, afirmând că „partea americană abordează acest lucru într-un mod mai pozitiv, mai cald”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că negocierile purtate în Emirate au demonstrat că Statele Unite, Ucraina şi Europa sunt „pe deplin aliniate şi unite”.

În timpul acestor două zile de discuţii directe - primele în peste opt luni -, cele două părţi au convenit asupra unui alt schimb de prizonieri la scară largă, însă au fost în dezacord cu privire la rolul pe care Europa ar trebui să îl joace în negocierile în curs.

Deşi din aceste discuţii care vizează găsirea unei soluţii la peste patru ani de război au fost obţinute puţine rezultate concrete, părţile au raportat progrese şi au afirmat că negocierile vor continua

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
ovidiu vanghele
2
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
3
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
Price of Water Set To Rise
4
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
sorin grindeanu kimberly guilfoyle
5
Nicușor Dan nu înțelege nemulțumirea societății față de întâlnirea oficialilor români cu...
Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026! Ce premiu au de împărțit
Digi Sport
Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026! Ce premiu au de împărțit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia Security Pact
Absurd rusesc: delegația trimisă de Putin să negocieze pacea la Abu Dhabi a spus că „nu are mandat”
dfvgadf
Un colonel rus a fost ucis într-un atac cu bombă, în apropiere de Sankt Petersburg
soldati nato
„Și” vs „Sau”. NATO vrea să pună combaterea Rusiei pe primul loc și să reducă efectivele pentru misiuni în străinătate (Politico)
vladimir putin
Deși a stârnit revolta liderilor europeni, premierul Norvegiei vrea să discute din nou cu Putin la telefon
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Război intern în tabăra lui Donald Trump, după eșecul din alegeri. „Dacă Hegseth va fi forțat să plece, MAGA va înnebuni complet”
Recomandările redacţiei
primarie rude
Primăria din România în care angajații sunt rude cu primarul: „Suntem...
sorin grindeanu
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și...
accident tir m1
Accidentele produse de TIR-uri pot scumpi RCA pentru toți șoferii...
harta romaniei pe judete si regiuni
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României...
Ultimele știri
Crimă mascată de incendiu la Timișoara: Poliţiştii l-au prins pe autor
„Sorin Grindeanu conduce Guvernul «Scuze și Regrete»”. Siegfried Mureșan, atac dur la adresa liderului social-democraților
Sorin Grindeanu, despre posibilitatea ca România să ceară ajutorul FMI: „Nu pot să exclud 100%”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii cărora le surâde norocul pe 12 noiembrie 2026. O întâlnire neașteptată sau o propunere le poate...
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de casa în care a copilărit Nadia Comăneci la Onești. Locul de unde a plecat cea mai cunoscută...
editiadedimineata.ro
SRI anunță că a oprit un atac cibernetic din Rusia asupra unei instituții guvernamentale
Fanatik.ro
Sorin Cârțu, confesiune emoționantă la 71 de ani: „Cea mai grea perioadă din viața mea!” Exclusiv
Adevărul
Orașul medieval din România care a intrat în topul celor mai frumoase 100 de orașe europene
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
"Nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Sunteți o rușine pentru România onestă". Tudor Chirilă, vehement...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici de Reghecampf nu mai ține cont! Gigi Becali, încă o decizie la FCSB: "Asta e revoluția!"
Pro FM
Cum arată Anca Badiu la 48 de ani și cu ce se ocupă. De ce s-a retras din lumina reflectoarelor fosta membră...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, elegantă la 63 de ani, într-o rochie subțire de satin: "007 ar...
Adevarul
Trei angajate ale Universității din București, cercetate pentru delapidare. Prejudiciul depășește 1,6...
Newsweek
Pensiile au intrat deja pe cardurile pensionarilor care au cont la CEC Bank. La ce oră iau banii ceilalți?
Digi FM
De ce chelnerii îți iau farfuria înainte ca ceilalți de la masă să termine de mâncat. Ce spune, de fapt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Știai? Motivul pentru care geamurile avioanelor au mici găuri la bază
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Demi Moore a împlinit 64 de ani! Imagini dulci postate de fiica ei cea mică, Tallulah: Cea mai tare mamă!
UTV
Adela Popescu a dezvăluit cum este Radu Vâlcan în spatele camerelor și ce diferență există între ei. „El este...