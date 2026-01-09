Live TV

Emisarul american pentru Siria îndeamnă armata Damascului şi luptătorii kurzii să pună capăt violenţelor la Alep

Data actualizării: Data publicării:
alep
Imagine din Alep. Foto: Captură Digi24

Emisarul american pentru Siria, Tom Barrack, a îndemnat joi armata siriană şi luptătorii kurzi să pună capăt ciocnirilor violente la Alep, care au forţat mii de kurzi să fugă, notează AFP.

„Facem un apel urgent” pentru a înceta ostilităţile şi pentru a „pune protecţia vieţilor şi bunurilor civililor mai presus de orice alte consideraţii”, a scris pe X emisarul american, subliniind că Washingtonul urmăreşte situaţia cu „gravă îngrijorare”.

Luptele izbucnite marţi, cele mai grave la Alep între noile forţe guvernamentale şi combatanţii kurzi, au făcut cel puţin 17 morţi, conform Apărării civile siriene, notează AFP, citată de Agerpres.

Puterea siriană şi forţele kurde au eşuat până acum să pună în aplicare un acord semnat în martie ce prevedea integrarea în noul stat sirian a instituţiilor administraţiei autonome kurde din nordul ţării. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
maduro
4
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Digi Sport
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militant din Siria trage cu o armă antitanc / tancuri israeliene Merkava în Înălțimile Golan
Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare pentru dezamorsarea conflictului. Ce rol va juca administrația Trump
Abu Mohamed al-Jolani. Foto: Profimedia Images
Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)
avion de luptă Typhoon FGR4
Marea Britanie şi Franţa au bombardat un depozit de arme în Siria. „Ținta a fost lovită cu succes”
Refugees concept. Boat with refugees at sea,Overload boad with people flee to another country because of the war.
Cum vor influența noile tendințe migratorii Europa în 2026
profimedia-1061655478
Explozie într-o moschee din Homs, în Siria: cel puțin trei morți și cinci răniți. Zona este locuită de minoritatea alauită
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
Zelenski avertizează că va urma o noapte grea: „Posibil atac de...
oameni care aprind foc pe o strada din iran
Protestele din Iran se intensifică: 38 de oameni uciși, 950 de...
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia...
cristian diaconescu sustine un discurs
Cristian Diaconescu, despre avionul prezidențial: „Este economie, dar...
Ultimele știri
Donald Trump, despre tratatul pentru controlul armelor nucleare dintre SUA și Rusia: „Dacă expiră, expiră”
Președintele Columbiei i-a cerut lui Trump „să-l ajute să lovească dur gherila ELN”, care controlează regiuni de producție a cocainei
Ofițerul ICE care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis a fost grav rănit în 2025 în timpul unei tentative de arestare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Fiul lui Michael Schumacher a trecut peste despărțirea cu Laila Hasanovic. Cu cine a fost văzut 
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus ochii pe vedeta Universității Craiova! Dialog spumos în direct cu Sorin Cârțu: „L-aș lua” /...
Adevărul
Troc între marile puteri pentru Venezuela, Ucraina și Taiwan? Expert: „SUA nu au de ce să ofere gratis ceva”
Playtech
Actul care nu trebuie semnat de angajaţi, conform experţilor. Pierd un drept important
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
Unde să nu instalezi niciodată routerul de wi-fi: semnalul va fi extrem de lent
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Box office: „Avatar 3” domină cu 88 de milioane $, iar „Marty Supreme” bifează al doilea cel mai profitabil...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...