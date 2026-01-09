Emisarul american pentru Siria îndeamnă armata Damascului şi luptătorii kurzii să pună capăt violenţelor la Alep

Emisarul american pentru Siria, Tom Barrack, a îndemnat joi armata siriană şi luptătorii kurzi să pună capăt ciocnirilor violente la Alep, care au forţat mii de kurzi să fugă, notează AFP.

„Facem un apel urgent” pentru a înceta ostilităţile şi pentru a „pune protecţia vieţilor şi bunurilor civililor mai presus de orice alte consideraţii”, a scris pe X emisarul american, subliniind că Washingtonul urmăreşte situaţia cu „gravă îngrijorare”.

Luptele izbucnite marţi, cele mai grave la Alep între noile forţe guvernamentale şi combatanţii kurzi, au făcut cel puţin 17 morţi, conform Apărării civile siriene, notează AFP, citată de Agerpres.

Puterea siriană şi forţele kurde au eşuat până acum să pună în aplicare un acord semnat în martie ce prevedea integrarea în noul stat sirian a instituţiilor administraţiei autonome kurde din nordul ţării.

Editor : Liviu Cojan