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Emisarul american Steve Witkoff merge în vizită în Rusia. Propunerile pe care i le va prezenta lui Vladimir Putin

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Vladimir Putin - Steve Witkoff meeting in Moscow
Președintele Vladimir Putin și trimisul lui Trump, Steve Witkoff. Foto: Profimedia
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Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, merge astăzi în vizită în Rusia, a relatat marţi agenţia de presă rusă Tass, citând o sursă sub rezerva anonimatului.

Witkoff va merge în Rusia după o întrevedere marţi la Oslo cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu preşedintele finlandez Alexander Stubb, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a confirmat că emisarul american Steve Witkoff va merge miercuri la Sankt Petersburg, unde va prezenta autorităţilor ruse propuneri la care au lucrat americanii şi europenii şi care „ar putea deschide calea pentru o întâlnire la nivel de conducere”, notează AFP.

Vizita lui Witkoff are loc pe fondul unei escaladări verbale între Trump şi Zelenski, care s-au acuzat reciproc în ultimele zile că împiedică găsirea unei soluţii.

Un oficial american citat de Axios a declarat că Witkoff se va deplasa în Rusia pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a-i prezenta câteva dintre ideile discutate cu aliaţii europeni.

Editor : M.B.

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