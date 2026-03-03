Emisarul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a dat asigurări că Iranul deţine cantităţi mari de uraniu pentru fabricarea armelor nucleare, într-un interviu pentru Fox News în care a justificat operaţiunea militară a ţării sale declanşată sâmbătă asupra regimului de la Teheran.

„Iranienii ne-au spus direct şi fără nicio reţinere că deţin 460 de kilograme de uraniu îmbogăţit la 60%”, a afirmat Witkoff, care conducea negocierile cu Teheranul, într-un interviu la postul de televiziune american Fox News, citat de EFE și preluat de Agerpres.

Video cu Steve Witkoff la Fox News poate fi accesat AICI.

El a mai spus că iranienii s-au „lăudat” că ar putea fabrica până la 11 bombe nucleare.

Steve Witkoff, care a fost responsabil de rundele de negocieri cu Iranul din aprilie 2025, a asigurat că "era clar că ar fi imposibil" să se ajungă la un acord.

Declaraţiile făcute de emisarul special al SUA pentru Orientul Mijlociu la Fox News se înscriu pe aceeaşi linie a afirmaţiilor pe care alţi înalţi oficiali ai administraţiei preşedintelui Donald Trump le-au emis în ultimele ore încercând să legitimeze atacul forţelor lor armate în care a fost ucis liderul suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989.

La rândul său, Iranul a răspuns cu atacuri asupra Israelului şi a mai multor ţări din regiuni unde se găsesc baze americane, fără a face victime.

Preşedintele american Donald Trump a anticipat că atacurile împotriva Iranului ar putea continua pe parcursul următoarelor cinci săptămâni.

Editor : Ana Petrescu