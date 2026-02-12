Live TV

Emisarul lui Trump la Minneapolis a anunțat sfârșitul operațiunii anti-imigraţie: „Această comunitate este mai sigură”

Data publicării:
agenți ICE în Minneapolis
Operațiunea Metro Surge din Minneapolis a devenit cea mai mare acțiune de arestare și deportare a imigranților ilegali din istoria SUA. Foto: Profimedia Images

Emisarul preşedintelui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunţat joi încheierea operaţiunii masive de control asupra imigraţiei în acest oraş din nordul Statelor Unite, marcată în ianuarie de moartea a doi cetăţeni americani, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Am propus, iar preşedintele Trump a fost de acord, ca această operaţiune să se încheie”, a anunţat Homan în cadrul unei conferinţe de presă.

„O reducere semnificativă (a numărului de poliţişti) este deja implementată în această săptămână şi va continua şi săptămâna viitoare”, a adăugat el.

Câteva mii de agenţi de la Imigrare au fost desfăşuraţi în Minneapolis din decembrie. Operaţiunile lor masive au perturbat viaţa de zi cu zi în acest oraş din Midwest, cu înclinaţii democrate, unde mulţi locuitori au stat în case de teama că ar putea fi arestaţi, în timp ce alte mii au continuat să demonstreze, adesea în ciuda frigului.

Mişcarea de protest s-a intensificat odată cu moartea a doi cetăţeni americani, împuşcaţi de agenţi la mai puţin de trei săptămâni distanţă, în timpul operaţiunilor anti-imigraţie: Renee Good, o mamă în vârstă de 37 de ani, pe 7 ianuarie, şi Alex Pretti, un asistent medical de aceeaşi vârstă, pe 24 ianuarie.

Tom Homan a precizat că va rămâne la Minneapolis „puţin mai mult” pentru a supraveghea sfârşitul operaţiunii.

„O parte mică din personal va rămâne la faţa locului o perioadă pentru a finaliza operaţiunea şi a transfera comanda şi controlul către biroul local, precum şi pentru a se asigura că activitatea agitatorilor continuă să scadă”, a adăugat el.

În urmă cu o săptămână, Tom Homan anunţase deja retragerea imediată a 700 de ofiţeri de la Imigrare.

„Această comunitate este mai sigură pentru că am reţinut 4.000 de imigranţi fără acte”, a declarat trimisul lui Donald Trump.

