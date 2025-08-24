Live TV

Emisarul lui Trump pentru Ucraina este prezent la Kiev, la festivităţile de Ziua Independenţei

Keith Kellogg, emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina. Foto: Profimedia Images
Emisarul american pentru Ucraina, Keith Kellogg, se află duminică la Kiev și asistă la festivităţile de celebrare a Zilei Independenţei ucrainene.

„Astăzi, reprezentantul special al preşedintelui Trump, generalul Keith Kellogg, este în Ucraina”, a declarat liderul ucrainean Volodimir Zelenski, alături de premierul canadian Mark Carney, sub privirile delegaţiei americane, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Pe 24 august, Ucraina celebrează 34 de ani de independenţă, într-un context marcat de peste 1.270 de zile de rezistenţă în faţa agresiunii ruse.

Preşedintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj emoţionant, în care a subliniat hotărârea poporului său: „Construim o Ucraină suficient de puternică pentru a trăi în siguranţă şi pace. Vom fi din nou împreună, ca o singură familie. Este doar o chestiune de timp”.

El a adăugat că Ucraina nu a câştigat încă războiul, dar nici nu va fi învinsă.

„SUA şi Europa ştiu asta. Vom rezista”, a declarat liderul ucrainean.

Ucraina a lansat duminică o serie de atacuri cu drone asupra teritoriului rus, zi în care ea celebrează 34 de ani de independenţă, o reacţie, potrivit Kievului, la zădărnicirea de către Rusia a eforturilor diplomatice pentru reglementarea conflictului.

