Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump în Rusia, a povestit vineri, într-un interviu cu realizatorul Tucker Carlson, cum a decurs întâlnirea pe care a avut-o la Moscova cu preșdintele Vladimir Putin. El îl descrie pe liderul de la Kremlin ca pe un un om bun, care s-a rugat la biserică după ce a aflat despre tentativa de asasinare asupra lui Trump.

„În a doua mea vizită (la Moscova - n.r.), a devenit personal. Președintele Putin a comandat un portret frumos al președintelui Trump de la un artist cunoscut din Rusia și mi l-a dat mie să-l duc acasă, președintelui Trump. L-am adus acasă și i l-am dat, a scris și presa despre asta, dar a fost un moment deosebit... Mi-a spus o poveste, Tucker, despre cum, atunci când președintele (Trump) a fost împușcat, (Putin) a mers la biserică, s-a întâlnit cu preotul și s-a rugat pentru președinte. Nu pentru că putea să devină președintele Statelor Unite (tentativa de asasinat a avut loc înainte de alegeri - n.r.), ci pentru că au o relație de prietenie și se ruga pentru prietenul lui.

Îți dai seama cum a fost să stau acolo și să aud asemenea lucru? Apoi am venit acasă și i-am transmis acest mesaj președintelui nostru, și i-am dat tabloul, și a fost în mod clar emoționat de acest lucru. Acesta este genul de legătură pe care am restabilit-o printr-un simplu cuvânt: comunicare. Mulți spun că n-ar fi trebuit să am (această întâlnire), pentru că Putin e un om rău... eu nu-l văd pe Putin ca pe un om rău. Este o situație complicată acest război și toate ingredientele... Niciodată nu este vorba despre o singură persoană... Cred că până la urmă o să găsim o soluție”, a povestit Steve Witkoff în interviul cu fostul prezentator Fox News, Tucker Carlson.

Editor : Bogdan Păcurar