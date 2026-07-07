Live TV

Emisia televiziunii și radioului publice din Ungaria a fost oprită marți după-amiază. „O zi istorică”, anunță Peter Magyar

Data publicării:
WhatsApp Image 2026-07-07 at 18.45.37
Mesajul difuzat de canalul M1 al televiziunii publcie maghiare
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Posturile publice de televiziune şi radio ungare, acuzate de noul premier Peter Magyar că ar fi părtinitoare în favoarea fostului premier Viktor Orban, şi-au încetat temporar emisia marţi după-amiază, a anunţat şeful guvernului, care a salutat o „zi istorică”, relatează AFP.

„Astăzi, propaganda a încetat să fie difuzată pe posturile mass-mediei din serviciul public”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

Telespectatorii postului M1, principalul canal al televiziunii publice ungare, au fost întâmpinaţi de un ecran negru care afişa un mesaj în care postul susţine că noul guvern reformează mass-media publice pentru a le face „independente şi credibile” şi îşi cere scuze pentru „minciunile” din trecut.

„Mass-media din serviciul public nu pot minţi. Ne cerem scuze pentru că am făcut acest lucru atât de mulţi ani”, se arată în mesaj, adăugând că postul public trece printr-o transformare „pentru a deveni independent şi credibil în viitor”.

Şi website-ul televiziunii afişează un ecran negru, în timp ce postul de radio muzical Bartok emite acum pe frecvenţa postului de radio Kossuth, notează Agerpres.

Programul postului M1 va fi reluat în această seară, dar fără buletine de ştiri, potrivit unui comunicat al grupului MTVA, care gestionează diferitele canale ale televiziunii publice.

Într-o postare ulterioară pe Facebook, Peter Magyar a scris: „La șaptezeci de ani de la 1956, în mod simbolic, emisia M1 va reîncepe la ora 19:56. Deocamdată nu vor fi transmise știri, ci doar filme”. M1 este principalul canal al televiziunii publice maghiare, cu un profil informativ și conținut bazat pe știri și dezbateri, fără divertisment (acesta era difuzat pe canalul Duna). 1956 este o referință la Revoluția Ungară din 1956 împotriva dictaturii bolșevice și a ocupației sovietice.

Tot marţi, parlamentul ungar a început să dezbată o serie de amendamente constituţionale menite să destructureze „sistemul” fostului premier Viktor Orban, al cărui partid va organiza joi un protest împotriva „tiraniei” actualei puteri a premierului Peter Magyar.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
2
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
nicusor dan
3
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
06.07 Digi24
5
Tratament modern pentru o afecțiune severă a genunchiului
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Digi Sport
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Colaj: Viktor Orbán și Péter Magyar.
Jocuri de culise. Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, este acuzat de Viktor Orban de „autocrație”
Colaj: Viktor Orbán și Péter Magyar.
Ungaria începe desființarea „sistemului” Orban. Ce includ noile amendamente constituționale propuse de partidul lui Magyar
Screenshot 2026-07-05 200759
Cât pot economisi românii de lângă graniță alimentând cu carburanți din Ungaria și Bulgaria. Experiment Digi24
peter magyar sustine un discurs
Reformă constituțională de amploare propusă de Peter Magyar. Președintele Sulyok, în pericol. „Statul maghiar nu va redeveni ostatic”
parlamentul ungariei
Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de 12 ani în legislativ
Recomandările redacţiei
NATO Summit In Ankara Day 1, Turkey - 07 Jul 2026
Summit NATO la Ankara. Trump pune presiune pe țările membre, în timp...
echipe smurd la un azil ilegal
Unde au fost relocate persoanele din azilele ilegale ale lui Pașca...
Turkey NATO Summit
Donald Trump „Am fost foarte dezamăgit de NATO. Dacă summitul nu era...
Claudiu Manda-3459 Inquam Photos George Calin
Claudiu Manda susține că PSD n-ar pierde aproape deloc la anticipate...
Ultimele știri
Oana Gheorghiu: Ce încearcă Grindeanu, să pună PNL și PSD împreună, este împotriva naturii
Rezultate finale la Evaluarea Națională 2026, după contestații: La ce oră și unde se afișează notele
„Cel mai mare cinematograf din lume” își vinde scaunele cu 30 de euro bucata: sunt tapițate cu catifea albastră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără de 28 de ani s-a mutat în casa unui bărbat de 75 de ani. Ce a urmat apoi a impresionat oameni din...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Avocatul lui Djokovic rupe tăcerea în scandalul pariurilor pe cartonaş galben: „O înscenare! CFR Cluj şi...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat...
Adevărul
Un american spune că vacanța într-o țară din Europa l-a epuizat complet: „Este pur și simplu prea mult”
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Smiley, anunț de ultimă oră la matinalul Digi FM! Surpriza uriașă pregătită pentru fani
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câștiga 60.000 $ pe lună, dar a ajuns falit și soția l-a părăsit: ”I-am pierdut pe toți”
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11...
Newsweek
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
Digi FM
Cum se menține Romanița Iovan în formă la 61 de ani. Creatoarea de modă dezvăluie cele 4 reguli de la care nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce e mai rău dacă te scarpini după o înțepătură de țânțar. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Ce face Sylvester Stallone la 80 de ani când nu filmează. Un apropiat a rupt tăcerea: „S-a întors la prima...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...