Emisia televiziunii și radioului publice din Ungaria a fost oprită marți după-amiază. „O zi istorică”, anunță Peter Magyar

Posturile publice de televiziune şi radio ungare, acuzate de noul premier Peter Magyar că ar fi părtinitoare în favoarea fostului premier Viktor Orban, şi-au încetat temporar emisia marţi după-amiază, a anunţat şeful guvernului, care a salutat o „zi istorică”, relatează AFP.

„Astăzi, propaganda a încetat să fie difuzată pe posturile mass-mediei din serviciul public”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

Telespectatorii postului M1, principalul canal al televiziunii publice ungare, au fost întâmpinaţi de un ecran negru care afişa un mesaj în care postul susţine că noul guvern reformează mass-media publice pentru a le face „independente şi credibile” şi îşi cere scuze pentru „minciunile” din trecut.

„Mass-media din serviciul public nu pot minţi. Ne cerem scuze pentru că am făcut acest lucru atât de mulţi ani”, se arată în mesaj, adăugând că postul public trece printr-o transformare „pentru a deveni independent şi credibil în viitor”.

Şi website-ul televiziunii afişează un ecran negru, în timp ce postul de radio muzical Bartok emite acum pe frecvenţa postului de radio Kossuth, notează Agerpres.

Programul postului M1 va fi reluat în această seară, dar fără buletine de ştiri, potrivit unui comunicat al grupului MTVA, care gestionează diferitele canale ale televiziunii publice.

Într-o postare ulterioară pe Facebook, Peter Magyar a scris: „La șaptezeci de ani de la 1956, în mod simbolic, emisia M1 va reîncepe la ora 19:56. Deocamdată nu vor fi transmise știri, ci doar filme”. M1 este principalul canal al televiziunii publice maghiare, cu un profil informativ și conținut bazat pe știri și dezbateri, fără divertisment (acesta era difuzat pe canalul Duna). 1956 este o referință la Revoluția Ungară din 1956 împotriva dictaturii bolșevice și a ocupației sovietice.

Tot marţi, parlamentul ungar a început să dezbată o serie de amendamente constituţionale menite să destructureze „sistemul” fostului premier Viktor Orban, al cărui partid va organiza joi un protest împotriva „tiraniei” actualei puteri a premierului Peter Magyar.

Editor : B.E.