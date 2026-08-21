Emisiunile de știri ale televiziunii publice din Ungaria s-au reluat după o întrerupere de 44 de zile

Televiziunea publică ungară a difuzat joi, 20 august, primul său buletin de știri din iulie, punând capăt suspendării decise de noul guvern al lui Péter Magyar, care s-a angajat să restabilească independența mass-media publice. Preluarea controlului asupra presei a fost un pilon cheie al guvernului predecesorului lui Péter Magyar, naționalistul Viktor Orbán, care a petrecut șaisprezece ani la putere transformând această țară central-europeană într-o „democrație iliberală” înainte de a fi înlăturat la alegerile din aprilie, relatează Le Figaro.

Reformarea sistemului public de mass-media a fost printre principalele promisiuni de campanie ale lui Péter Magyar, un conservator pro-european care s-a angajat să producă o „schimbare de regim” în Ungaria.

Principalul canal public de televiziune, M1, își suspendase toate programele de știri pe 7 iulie, odată cu lansarea reformelor. Acesta a difuzat primul său buletin de știri de atunci, joi, la ora 6 dimineața, de sărbătoarea națională a Ungariei. Buletinul a început cu un reportaj despre învestirea, în ziua precedentă, a noului președinte al Ungariei, Andras Baka, un critic al lui Viktor Orbán și fost judecător la Curtea Supremă.

Site-ul independent de știri Telex a considerat că știrile de 25 de minute au oferit o acoperire echilibrată, incluzând voci din partea opoziției și critici ai guvernului – o situație fără precedent în anii lui Orbán. Jurnaliștii povestiseră anterior dificultățile cu care s-au confruntat în îndeplinirea sarcinilor lor sub Viktor Orbán, precum și eforturile necesare pentru a restabili încrederea publicului.

Grupul media de stat Kozmedia – cunoscut anterior sub numele de MTVA și care cuprinde mai multe canale de televiziune, inclusiv M1, posturi de radio și agenția națională de știri MTI – a indicat pe Facebook că niciuna dintre persoanele care au lucrat anterior la buletinele de știri nu a participat la ediția de joi.

Site-ul independent de știri Telex a considerat că știrile de 25 de minute au oferit o acoperire echilibrată, incluzând voci din partea opoziției și critici ai guvernului – o situație fără precedent în anii lui Orbán. Jurnaliștii povestiseră anterior dificultățile cu care s-au confruntat în îndeplinirea sarcinilor lor sub Viktor Orbán, precum și eforturile necesare pentru a restabili încrederea publicului.

Însă mai mulți angajați au declarat că, deși unii prezentatori și reporteri au fost concediați, personalul a rămas în mare parte neschimbat. Miercuri, Telex a relatat, de asemenea, că mulți dintre aceiași redactori și reporteri care „anterior produceau propagandă” erau încă angajați, citând un e-mail primit de la o sursă internă.

Perioada de tranziție actuală este supravegheată de o conducere interimară numită de guvern, care a lansat audituri interne și o restructurare. La începutul acestei luni, conducerea s-a confruntat cu critici după ce a numit pe cineva cu experiență anterioară în cadrul unor instituții media și companii legate de Viktor Orbán la conducerea departamentului de informații.

Confruntat cu această nemulțumire, în special din partea lui Péter Magyar, grupul media a anulat numirea chiar a doua zi, ceea ce a stârnit noi critici, în special cu privire la interferența guvernului.

Se așteaptă ca reformele mass-media publice să continue. Un nou director general, care va fi ales printr-un apel de candidaturi deschis până la sfârșitul lunii octombrie, urmează să pună în aplicare recomandările rezultate în urma consultărilor profesionale și publice în curs.

Editor : M.C