Live TV

Emisiunile de știri ale televiziunii publice din Ungaria s-au reluat după o întrerupere de 44 de zile

Data publicării:
MTVA headquarters in Budapest, Hungary, home of the country’s public service media organization, often described internationally as state media.
Sediul televiziunii publice ungare. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Televiziunea publică ungară a difuzat joi, 20 august, primul său buletin de știri din iulie, punând capăt suspendării decise de noul guvern al lui Péter Magyar, care s-a angajat să restabilească independența mass-media publice. Preluarea controlului asupra presei a fost un pilon cheie al guvernului predecesorului lui Péter Magyar, naționalistul Viktor Orbán, care a petrecut șaisprezece ani la putere transformând această țară central-europeană într-o „democrație iliberală” înainte de a fi înlăturat la alegerile din aprilie, relatează Le Figaro.

Reformarea sistemului public de mass-media a fost printre principalele promisiuni de campanie ale lui Péter Magyar, un conservator pro-european care s-a angajat să producă o „schimbare de regim” în Ungaria.

Principalul canal public de televiziune, M1, își suspendase toate programele de știri pe 7 iulie, odată cu lansarea reformelor. Acesta a difuzat primul său buletin de știri de atunci, joi, la ora 6 dimineața, de sărbătoarea națională a Ungariei. Buletinul a început cu un reportaj despre învestirea, în ziua precedentă, a noului președinte al Ungariei, Andras Baka, un critic al lui Viktor Orbán și fost judecător la Curtea Supremă.

Site-ul independent de știri Telex a considerat că știrile de 25 de minute au oferit o acoperire echilibrată, incluzând voci din partea opoziției și critici ai guvernului – o situație fără precedent în anii lui Orbán. Jurnaliștii povestiseră anterior dificultățile cu care s-au confruntat în îndeplinirea sarcinilor lor sub Viktor Orbán, precum și eforturile necesare pentru a restabili încrederea publicului.

Grupul media de stat Kozmedia – cunoscut anterior sub numele de MTVA și care cuprinde mai multe canale de televiziune, inclusiv M1, posturi de radio și agenția națională de știri MTI – a indicat pe Facebook că niciuna dintre persoanele care au lucrat anterior la buletinele de știri nu a participat la ediția de joi.

Site-ul independent de știri Telex a considerat că știrile de 25 de minute au oferit o acoperire echilibrată, incluzând voci din partea opoziției și critici ai guvernului – o situație fără precedent în anii lui Orbán. Jurnaliștii povestiseră anterior dificultățile cu care s-au confruntat în îndeplinirea sarcinilor lor sub Viktor Orbán, precum și eforturile necesare pentru a restabili încrederea publicului.

Însă mai mulți angajați au declarat că, deși unii prezentatori și reporteri au fost concediați, personalul a rămas în mare parte neschimbat. Miercuri, Telex a relatat, de asemenea, că mulți dintre aceiași redactori și reporteri care „anterior produceau propagandă” erau încă angajați, citând un e-mail primit de la o sursă internă.

Perioada de tranziție actuală este supravegheată de o conducere interimară numită de guvern, care a lansat audituri interne și o restructurare. La începutul acestei luni, conducerea s-a confruntat cu critici după ce a numit pe cineva cu experiență anterioară în cadrul unor instituții media și companii legate de Viktor Orbán la conducerea departamentului de informații.

Confruntat cu această nemulțumire, în special din partea lui Péter Magyar, grupul media a anulat numirea chiar a doua zi, ceea ce a stârnit noi critici, în special cu privire la interferența guvernului.

Se așteaptă ca reformele mass-media publice să continue. Un nou director general, care va fi ales printr-un apel de candidaturi deschis până la sfârșitul lunii octombrie, urmează să pună în aplicare recomandările rezultate în urma consultărilor profesionale și publice în curs.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medic
1
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
2
Documentul obligatoriu pentru o categorie de pensionari, care trebuie trimis până la 30...
meghan si printul harry
3
Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie
Marian Godină
4
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”...
Alexandru Rogobete face declaratii
5
Rogobete, după ce proiectul Legii salarizării a fost respins de Bruxelles: „Surpriză...
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Digi Sport
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
centrala nucleara de la cernavoda
Bușoi: Închiderea centralei de la Cernavodă va avea impact asupra prețurilor pentru populație. „Avea peste 900 de MW”
Intervenție pompieri si masini pompieri
Cum își unesc forțele pompierii români și ungari pentru intervenții rapide la graniță. Plan comun de pregătire
Rumen Radev
Calcă Rumen Radev pe urmele lui Viktor Orban? Ce sugerează primele luni de mandat ale premierului bulgar: „Este deja un lider incomod”
peter magyar
„Rezultat uriaș”: centrala nucleară Paks evită oprirea completă, anunță Peter Magyar. Ce măsuri a luat Ungaria pe Dunăre
20260803_170036
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Recomandările redacţiei
stalpi dunare
Noul val de caniculă pune presiune pe sistemul energetic național...
children play football in the fountain at Piata Mare Sibiu European capital of culture Romania April 2007
România se sufocă sub un nou val de caniculă. Meteorologii au însă și...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
În interiorul taberei prizonierilor de război: mărturiile unor...
Flag of the U.S. Central Intelligence Agency along with a flag of the United States of America as a symbol of unity between them, 3d illustration
A salvat vieți pentru America, dar acum e arestat de ICE: povestea...
Ultimele știri
Vremea se încălzește din nou în septembrie. Cum arată prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Centrala nucleară de la Kozlodui din Bulgaria îşi reduce pentru prima dată puterea din cauza nivelului scăzut al Dunării
Zelenski: Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot şi doar partenerii noştri ni le pot furniza. Nu sunt cadouri, le cumpărăm
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea lor continuă să surprindă. S-a măritat cu fratele ei vitreg și e gravidă din nou: "Nu mai puteam...
Cancan
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu coeficientul UEFA al României după Universitatea Craiova – Ararat Armenia 1-1. Situația din...
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! Cele mai tari mutări făcute de CSM Bucureşti...
Adevărul
Povestea unui plan diabolic de cucerire a României. Cine ne-a salvat de operațiunea secretă Margarethe II
Playtech
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați
Digi FM
Marian Godină și-a dat demisia din Poliție după 20 de ani. Motivul pentru care renunță la uniformă cu 14 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Conduși cu 1-0 și cu 2-1, au revenit și sunt la 90 de minute de o calificare nemaivăzută în istoria...
Pro FM
Ringo Starr e însurat de 45 de ani cu o fostă fată Bond. Cum arăta Barbara când juca alături de Roger Moore
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorii din „Fast & Furious”, reuniune emoționantă la 25 de ani de la lansarea filmului. Fiica lui Paul...
Adevarul
„Este inuman”. Directoarea de la Colegiul Lazăr din București explică de ce refuză examenul separat de...
Newsweek
Pensie tăiată cu 557 de lei după recalculare! Documentul arată suma primită după 48 de ani de muncă în România
Digi FM
Secretul ascuns timp de 20 de ani! Ce au dezvăluit băieții de la Animal X după concertul de la Untold
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un truc simplu te poate ajuta să reduci timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că funcționează mai...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Fiica regretatului Eric Dane își face debutul în actorie alături de mama ei. La 14 ani, Georgia uimește cu...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei