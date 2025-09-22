Live TV

Emmanuel Macron a anunțat că Franţa recunoaşte statul Palestina: „A sosit timpul păcii”

France's President Emmanuel Macron speaks during a United Nations Summit on Palestinians at UN headquarters during the United Nations General Assembly (UNGA) in New York on September 22, 2025
Emmanuel Macron a anunțat la Adunarea Generală ONU că Franța recunoaște statul Palestina. Foto: Profimedia
„Fidel angajamentului istoric al ţării mele în Orientul Apropiat (...), Franţa recunoaşte astăzi statul Palestina”, a anunțat Emmanuel Macron, luni seară, la Adunarea Generală a ONU, în aplauzele numeroşilor diplomaţi, dar în absenţa unui reprezentant al Israelului.

„Franţa nu a dezamăgit niciodată Israelul atunci când securitatea acestuia a fost în joc. Recunoaşterea acestui stat palestinian este o înfrângere pentru Hamas, la fel ca şi pentru antisemiti (şi antisionisti)”, a declarat Emmanuel Macron, potrivit News.ro.

„Această recunoaştere deschide calea către negocieri utile. (...) Ea poartă ambiţia de a rupe cercul vicios al violenţei”.

El a făcut apel la eliberarea celor 48 de ostatici şi la încetarea operaţiunilor din Gaza. „Fac apel la Israel să nu mai facă nimic” care să împiedice negocierile, a mai declarat Macron.

Președintele Franței pledează, de asemenea, pentru o administraţie palestiniană care să aibă „monopolul asupra securităţii în Gaza”.

„În acest context, voi putea înfiinţa o ambasadă în Palestina imediat ce cei 48 de ostatici (israelieni) vor fi eliberaţi”, a adăugat Emmanuel Macron.

„Datorită acestei abordări vom obţine un stat palestinian suveran şi demilitarizat. Aştept, de asemenea, ca partenerii noştri arabi şi musulmani să îşi respecte angajamentul de a recunoaşte statul Israel şi de a avea relaţii normale cu acesta.”

„A sosit timpul păcii”

„A sosit momentul să recunoaştem un stat palestinian prieten şi vecin şi să alungăm de pe aceste pământuri faţa urâtă a terorismului”, a mai spus el.

„Suntem aici pentru că a sosit momentul. A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici, să oprim masacrele” din Gaza. „A sosit timpul păcii, pentru că suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”.

„Promisiunea unui stat arab rămâne, până în prezent, neîndeplinită. De atunci, a fost un drum lung, presărat cu speranţă şi disperare. Iar noi am mers alături de ei, fiecare dintre noi cu propria istorie şi sensibilitate. Avem responsabilitatea colectivă de a nu fi reuşit să aducem o pace justă şi durabilă. Aceasta este realitatea care ni s-a impus pe 7 octombrie 2023”, ziua atacului terorist al Hamas în Israel, a continuat el.

„Condamnăm acest atac (...) ne exprimăm compasiunea faţă de israelieni şi cerem eliberarea ostaticilor”, a mai spus el. „Noi, francezii, cunoaştem durerea terorismului, purtăm în inimă mărturia de solidaritate a zeci de lideri străini, printre care prim-ministrul israelian şi preşedintele Autorităţii Palestiniene”, după 7 ianuarie 2015.

„Nimic nu mai justifică războiul din Gaza”

„În acest moment, Israelul îşi extinde în continuare operaţiunile în Gaza, dar sunt vieţile a sute de mii de oameni care sunt strămutate şi care continuă să fie distruse”, a continuat el.

„Nimic nu mai justifică războiul din Gaza”, a subliniat el, deoarece trebuie „salvate toate vieţile”. „De la 7 octombrie, negarea vieţii celuilalt prevalează. (Însă) o viaţă valorează cât o viaţă”.

Preşedintele Republicii a menţionat apoi întâlnirile sale cu victime israeliene şi palestiniene. „Trebuie să îi protejăm pe unii şi pe ceilalţi. Există o soluţie pentru a rupe ciclul războiului şi al distrugerii”.

El a făcut apoi un apel la „recunoaşterea umanităţii celuilalt”.

