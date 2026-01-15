Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat președintele Franței

Preşedintele francez Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment dedicat armatei, unde a făcut o remarcă ironică legată de aspectul său. Totuși, el a dat asigurări că nu este nimic grav.

„Vă rog să scuzaţi caracterul inestetic al ochiului meu”, a declarat el la baza aeriană Istres, în Bouches-du-Rhône, în faţa unei mulţimi de gradaţi de rang înalt, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Este ceva total inofensiv”, a adăugat şeful statului francez, care a sosit la baza militară purtând ochelari de aviator, pe un soare generos.

Un mic vas de sânge din ochiul preşedintelui a sângerat „întru totul beningn”, potrivit mediului-şef de la Palatul Elysée, a declarat anturajul acestuia.

„Consideraţi-o doar o trimitere involuntară la ochiul de tigru la acest început de an. Pentru cei care cunosc referinţa este un semn al hotărârii. Ea este totală”, a adăugat enigmatic şeful statului francez.

Să fie o trimitere la Georges Clemenceau, supranumit „Tigrul”, o figură a hotărârii franceze în Primul Război Mondial?, se întreabă agenția AFP, potrivit News.ro.

Sau la Rocky, un boxer amator italiano-american imortalizat de actorul Sylvester Stallone în Rocky III („Eye of the tiger”)?

Şeful statului a cerut apoi Franţei şi armatei franceze „eforturi pe măsura vremurilor noastre grele”.

El a anunţat, împotriva revendicărilor lui Donald Trump ale Groenlandei, trimiterea unor „mijloace terestre, aeriene şi maritime” în acest teritoriu autonom, în Danemarca.

„Pentru a fi puternic în această lume brutală, trebuie să fii mai rapid şi mai puternic”, a subliniat el.

„2025 a fost un an deosebit de greu”, însă 2026, a prevenit el, citat de BFMTV, va fi „un an plin de provocări”.

Franţa este „pregătită”, a dat el asigurări.

Macron a evocat un buget de 64 de miliarde de euro destinat armatei începând din 2027.

„Astfel, în două mandate, bugetul armatei se va dubla”, a mai spus președintele Franței.

Editor : B.P.