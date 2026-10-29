Emmanuel Macron acuză un „rasism ambiental” în societatea franceză şi cere unitate naţională

Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri ceea ce a descris drept o normalizare în creştere a discursului rasist şi antisemit în Franţa, acuzând că alimentează acest climat partidul de extremă-dreapta Adunarea Naţională (Rassemblement National - RN) şi cel de extremă-stânga Franţa Nesupusă (La France Insoumise - LFI), relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Macron a făcut apel la unitate naţională după atacul cu caracter rasist în care vinerea trecută la Trappes, în apropiere de Paris, a fost ucis un tânăr de origine africană în vârstă de 26 de ani şi au fost rănite alte şase persoane.

În Franţa are loc o „dezinhibare a antisemitismului în unele sectoare şi a rasismului în altele”, a spus liderul de la Elysee într-un interviu acordat unui jurnalist creator de conţinuturi pe YouTube, Hugo Travers, difuzat pe canalul „HugoDecrypte”, ce are ca public-ţintă tinerii, scrie Agerpres.

Întrebat despre influenţa pe care acest fenomen ar fi avut-o în motivaţia respectivului atac, Macron a răspuns că „există mişcări politice care au permis ca acest lucru să prindă rădăcini în extrema-dreaptă” şi a menţionat explicit partidul Adunarea Naţională şi simpatizanţii acestei formaţiuni.

Preşedintele francez a mai spus că normalizarea discursurilor extremiste nu se limitează la responsabilii politici, ci se manifestă de asemenea pe reţelele de socializare şi în unele spaţii televizate, unde, în opinia sa, sunt folosite expresii jignitoare în tot mai multă impunitate.

El a acuzat astfel permisivitatea în creştere faţă de unele discursuri în mass-media, precum şi ceea ce a numit drept un „rasism ambiental” în societatea franceză.

Macron a cerut o reacţie colectivă în urma atacului de vineri, pe care l-a calificat drept „terorist şi rasist”, la fel ca în încadrarea stabilită de Parchetul Naţional Antiterorist. El a deplâns lipsa manifestărilor de solidaritate în urma acestui atac şi a îndemnat naţiunea să rămână unită în faţa violenţelor rasiste, antisemite sau anticreştine.

Editor : A.P.