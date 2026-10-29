Live TV

Emmanuel Macron acuză un „rasism ambiental” în societatea franceză şi cere unitate naţională

Data publicării:
emmanuel macron face declaratii
Emmanuel Macron. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat miercuri ceea ce a descris drept o normalizare în creştere a discursului rasist şi antisemit în Franţa, acuzând că alimentează acest climat partidul de extremă-dreapta Adunarea Naţională (Rassemblement National - RN) şi cel de extremă-stânga Franţa Nesupusă (La France Insoumise - LFI), relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Macron a făcut apel la unitate naţională după atacul cu caracter rasist în care vinerea trecută la Trappes, în apropiere de Paris, a fost ucis un tânăr de origine africană în vârstă de 26 de ani şi au fost rănite alte şase persoane.

În Franţa are loc o „dezinhibare a antisemitismului în unele sectoare şi a rasismului în altele”, a spus liderul de la Elysee într-un interviu acordat unui jurnalist creator de conţinuturi pe YouTube, Hugo Travers, difuzat pe canalul „HugoDecrypte”, ce are ca public-ţintă tinerii, scrie Agerpres.

Întrebat despre influenţa pe care acest fenomen ar fi avut-o în motivaţia respectivului atac, Macron a răspuns că „există mişcări politice care au permis ca acest lucru să prindă rădăcini în extrema-dreaptă” şi a menţionat explicit partidul Adunarea Naţională şi simpatizanţii acestei formaţiuni.

Preşedintele francez a mai spus că normalizarea discursurilor extremiste nu se limitează la responsabilii politici, ci se manifestă de asemenea pe reţelele de socializare şi în unele spaţii televizate, unde, în opinia sa, sunt folosite expresii jignitoare în tot mai multă impunitate.

El a acuzat astfel permisivitatea în creştere faţă de unele discursuri în mass-media, precum şi ceea ce a numit drept un „rasism ambiental” în societatea franceză.

Macron a cerut o reacţie colectivă în urma atacului de vineri, pe care l-a calificat drept „terorist şi rasist”, la fel ca în încadrarea stabilită de Parchetul Naţional Antiterorist. El a deplâns lipsa manifestărilor de solidaritate în urma acestui atac şi a îndemnat naţiunea să rămână unită în faţa violenţelor rasiste, antisemite sau anticreştine.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
2
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
Volodimir Zelenski
3
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Umiditatea în casă. Foto Getty Images
4
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
Digi Sport
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
French president Emmanuel Macron and wife Brigitte Macron are suing commentator Candace Owens for defamation.
Procesul cuplului prezidențial francez cu Candace Owens: soții Macron îi pot da în judecată firmele, dar nu pe ea personal
profimedia-1144086969
Senatul francez a aprobat un proiect de lege prin care participanții sunt puși să plătească pagubele provocate în timpul protestelor
franta drapel steag profimedia-0337532308
Franţa denunţă noi „operaţiuni de ingerinţă” în favoarea Rusiei, orchestrate din Africa de o reţea legată de fostul grup Wagner
profimedia-1140948918
Guvernul francez a luat în considerare blocarea rețelelor sociale și a internetului mobil în timpul protestelor violente
Aubervilliers, France. 25th Oct, 2026. Tribute in Aubervilliers, to Pengo Bossio Wangi, victim of a racist attack in Trappes, in the Yvelines departement near Paris, by bursts whose alleged perpetrator, Kevin T. is suspected of having acted by racism. in
Kevin T., autorul atacului de vineri din Franța, arestat preventiv din nou: bărbatul suferă de schizofrenie și a mai fost condamnat
Recomandările redacţiei
trump netanyahu
„Trebuie să ducem lucrurile până la capăt”. Trump pregătește, alături...
telegondola
Efectele incompetenței la stat: Instalație de telegondolă pentru ski...
bani numarati bancnote lei gettyimages
Sindicaliştii din sănătate avertizează Guvernul: Fără o nouă lege a...
incendiu otp
Incendiu la aeroportul Otopeni. Focul ar fi fost pus intenționat de o...
Ultimele știri
„Sub nicio formă.” Ce spune Petrișor Peiu despre o eventuală alianță AUR – PSD
Fifor despre reforma administrativă: Nu putem decide viitorul unei localităţi exclusiv în funcţie de un prag de populaţie
Patru proiectile explozive, descoperite în judeţul Iaşi. Trei au fost găsite pe traseul A8. Recomandările ISU
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nutriționista vedetelor, șase luni de coșmar. A trecut prin operații și o suspiciune de cancer: "Am fost real...
Cancan
Un incendiu a izbucnit pe Aeroportul Otopeni! O femeie a fost transportată la spital. Informații de ultimă oră
Fanatik.ro
Ioan Andone a numit jucătorii de la Dinamo care au „explodat” sub bagheta lui Nuno Campos: „Se distrează pe...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
FCSB, echipa de start cu Bistrița. Mihai Popescu și „Englezul” lui Reghe, titulari. Exclusiv
Adevărul
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink
Digieconomic
Noi reguli pentru Uber și Bolt: șoferii vor putea folosi doar un singur autoturism în comodat. Proiectul a...
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele...
Pro FM
Dakota Johnson și MGK, tot mai apropiați. Actrița și fostul iubit al lui Megan Fox au o chimie puternică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ben Affleck, reacție virală după ce fiul său de 14 ani i-a cerut să-și cumpere un Lamborghini. „Ești nebun?”
Adevarul
Laura Codruța Kövesi, avertisment dur la final de mandat: „Parchetul European va fi distrus treptat, tocmai...
Newsweek
Singurătatea la pensie poate duce la depresie? Sfaturile psihoterapeutului pentru o bătrânețe mai fericită
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Momentul când o maimuță intră într-un magazin din India și îl ia în brațe pe vânzător. Imaginile au devenit...
Film Now
Julia Roberts a împlinit 59 de ani, iar soțul i-a făcut o dulce declarație de dragoste: Te iubesc atât de mult
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...