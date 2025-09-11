Live TV

Emmanuel Macron anunță că Franța trimite trei avioane de luptă Rafale în Polonia, pentru a proteja spațiul aerian polonez

avion Rafale
Avion de luptă Dassault Rafale în timpul unui zbor de antrenament. Foto: Profimedia Images
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență vineri

Franța a decis să mobilizeze trei avioane de vânătoare Rafale „pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez” și al Europei de Est împreună cu NATO, după „incursiunile dronelor rusești în Polonia”, a anunțat președintele Emmanuel Macron, relatează ladepeche.fr. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență vineri.

„M-am angajat ieri în acest sens față de prim-ministrul polonez” Donald Tusk, a declarat președintele francez pe rețeaua X, precizând că a discutat și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul britanic Keir Starmer. „Nu vom ceda în fața intimidărilor crescânde ale Rusiei”, a asigurat el.

La rândul ei, Germania va consolida contribuția sa la protecția spațiului aerian polonez, în cadrul „poliției aeriene” a NATO, din cauza intruziunii dronelor atribuite Rusiei, a anunțat Cancelaria de la Berlin.

Berlinul „își va consolida angajamentul la frontiera estică a NATO ca răspuns la recentele încălcări ale spațiului aerian polonez de către Rusia”, a anunțat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Stefan Kornelius. Ministerul Apărării a precizat că misiunea va fi prelungită cu trei luni și că numărul avioanelor de luptă va crește de la două la patru, scrie ladepeche.fr.

Ministerul Afacerilor Externe suedez a anunțat că a convocat ambasadorul rus pentru a protesta la adresa pătrunderii a aproximativ douăzeci de drone în spațiul aerian polonez, fapt negat de Moscova, dar considerat deliberat de Varșovia.

„Încălcările rusești sunt inacceptabile și constituie o amenințare la adresa securității Europei”, a declarat ministrul suedez al Afacerilor Externe, Maria Malmer Stenergard, într-un comunicat, subliniind că în timpul întâlnirii cu diplomatul „a fost subliniat dreptul Poloniei de a-și afirma integritatea teritorială și de a-și apăra spațiul aerian”.

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență vineri

În căutarea sprijinului diplomatic după intrarea pe teritoriul său a dronelor rusești, Polonia a anunțat că a făcul apel la Consiliul de Securitate al ONU, care se va reuni în regim de urgență vineri la New York.

Considerată deliberată de Varșovia și de aliații săi, dar contestată de Moscova, incursiunea a aproximativ douăzeci de drone provenite din spațiul aerian ucrainean și din Belarus a stârnit o puternică emoție în Polonia, care solicită consolidarea capacităților militare ale UE și NATO pe teritoriul său.

Solicitarea de acțiune din partea Consiliului de Securitate al ONU are scopul de a „atrage atenția întregii lumi asupra acestui atac fără precedent al dronelor rusești împotriva unui stat membru nu numai al ONU, ci și al Uniunii Europene și al NATO”, a justificat șeful diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, la radio RMF FM.

Serviciul de presă al Parlamentului European anunță că incursiunea dronelor rusești în Polonia, miercuri, a făcut obiectul unor dezbateri de urgență, joi, 11 septembrie. „Încălcarea deliberată a spațiului aerian polonez de către drone rusești și modul în care UE poate demonstra solidaritatea sa cu Polonia au fost în centrul unei dezbateri plenare extraordinare”, precizează serviciul de presă.

 

 

 

