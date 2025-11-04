Live TV

Emmanuel Macron anunță eliberarea a doi profesori francezi după trei ani de detenție în Iran

IRAN-HOSTAGE/ Rally for Cecile Kohler and Jacques Paris, July 6, 2025
Familiile lui Cecile Kohler și Jacques Paris protestând pe 6 iulie 2025, la Place du Pantheon in Paris, în care cereau eliberarea imediată a ostaticilor francezi din Iran, acuzați că sunt spioni israelieni. Foto: Profimedia Images

Cei doi profesori francezi reţinuţi timp de trei ani în Iran fiind acuzați că sunt spioni israelieni, Cecile Kohler şi Jacques Paris, au fost eliberaţi, a anunţat marţi preşedintele Emmanuel Macron, pe rețeaua X. Arestarea lor a avut loc pe 7 mai 2022, în ultima zi a unei excursii turistice.

„Ce uşurare! Cecile Kohler şi Jacques Paris, reţinuţi timp de trei ani în Iran, au ieşit din închisoarea Evin. Mă bucur de acest prim pas. Dialogul continuă pentru a faclita întoarcerea lor în Franța cât mai curând posibil. Lucrăm neobosit în acest sens și doresc să mulțumesc ambasadei noastre și tuturor serviciilor guvernamentale pentru implicarea lor și eforturile depuse”, a scris Emmanuel Macron, marți pe rețeaua X.

Kohler şi Paris „sunt în siguranţă la reşedinţa ambasadorului francez din Teheran, aşteptând eliberarea lor definitivă”, a afirmat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, într-un alt mesaj pe reţelele de socializare.

Şeful diplomaţiei franceze a spus că a vorbit cu familiile acestora şi a trimis la Teheran o echipă care îi va însoţi personal, împreună cu personalul ambasadei, pe durata revenirii în Franţa.

Cei doi profesori francezi, pasionaţi de literatură şi călătorii, au fost reţinuţi în urmă cu trei ani în timp ce îşi îndeplineau visul de a călători prin Iran şi au fost acuzaţi de spionaj, informează EFE preluată de Agerpres.

Arestarea a avut loc pe 7 mai 2022, în ultima zi a unei excursii turistice.

Condamnaţi la jumătatea lunii octombrie la 20 de ani, respectiv, 17 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea serviciilor de informaţii francez şi israelian, Cecile Kohler şi Jacques Paris au pledat constant ca nevinovaţi.

Ei sunt ultimii doi cetăţeni francezi arestaţi oficial în Iran, definiţi de guvernul de la Paris drept "ostatici de stat".

UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”