Președintele Emmanuel Macron a declarat, luni, la sosirea la Summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, că nivelul de desfășurare a trupelor franceze în România este suficient, dar „ne vom adapta la orice situație, împreună cu autoritățile române”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întrebat de un jurnalist Antena 3 CNN dacă va crește Franța numărul de trupe în România, președintele Franței, Emmanuel Macron a afirmat: „Franța e națiune-cadru pentru securitatea României, și avem responsabilitatea aceasta. În acest moment, considerăm că nivelul de desfășurare a trupelor este suficient, dar, evident, ne vom adapta la orice situație, împreună cu autoritățile române. Puteți conta pe Franța”.

Totodată, întrebat când va vizita România, Macron a răspuns: „Sper că foarte curând”.

Zeci de lideri din întreaga Europă se reunesc luni la un summit al Comunităţii Politice Europene (CPE), în Armenia, unde este invitat premierul canadian Mark Carney, un aliat preţios într-o dezordine mondială alimentată de Donald Trump.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan participă la summit. Acesta ia parte, alături de preşedinta Maia Sandu, la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfăşura în cadrul reuniunii. Înfiinţat în 2024, la iniţiativa comună a României şi Franţei, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internaţional acordat Republicii Moldova. Nicușor Dan a găzduit un eveniment de nivel înalt dedicat Coridorului Vertical de Gaze și rolului acestuia în consolidarea securității energetice regionale.

Editor : A.C.