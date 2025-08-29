Live TV

Emmanuel Macron: „Putin își bate joc de Trump, dacă nu se întâlnește cu Zelenski”

Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Kremlinul l-a acuzt pe Macron de „insulte vulgare”, după ce președintele francez l-a făcut pe Putin „căpcăun”. Foto: Profimedia Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron a respins vineri acuzaţiile diplomaţiei ruse cu privire la proferarea unor „insulte vulgare” la adresa preşedintelui rus Vladimir Putin, după ce l-a catalogat pe liderul de la Kremlin drept un „căpcăun” şi un „prădător”, relatează BFMTV, preluat de news.ro.

După summitul de la Washington al preşedintelui american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi şapte lideri europeni, Emmanuel Macron, care a participat la această reuniune, declara la LCI că Vladimir Putin este un „un prădător, un căpcăun la porţile noastre”, care „are nevoie să continue să mănânce” pentru „propria supravieţuire”.

Şeful statului francez a respins vineri, după cel de-al 25-lea Consiliu al Miniştrilor francezo-german, la Toulon, şi după întâlnirea sa cu cancelarul german Friedrich Merz la Fort de Bregancon, acuzaţia potrivit căreia este „glosolan sau vulgar”.

„Atunci când spunem că există un căpcăun la porţile Europei, cred că asta califică ceea ce georgienii, ucrainenii şi multe alte naţiuni simt foarte profund”, declară Emmanuel Macron.

El denunţă din nou o „derivă autocratică” a preşedintelui rus, care „poartă un imperialism revizionist al frontierelor internaţionale”.

„Discrepanţa între luările de poziţie la summituri internaţionale ale lui Vladimir Putin (...) şi realitatea de pe teren arată cât de nesincer este”, deplânge locatarul Palatului Élysée.

Alături de cancelarul german Friedrich Merz, Emmanuel Macron a dat asigurări că Parisul şi Berlinul vor continua să exercite „presiuni” în favoarea impunerii unor sancţiuni suplimentare Rusiei.

„În acest moment, Statele Unite discută în mod intens despre alte taxe vamale. Aş fi foarte favorabil ca Guvernul american să ia această decizie şi să o aplice şi altor ţări ale căror gaze naturale şi petrol finanţează o mare parte a economiei ruse de război”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

În noaptea de miercuri spre joi, cel puţin 17 persoane - inclusiv copii - au fost ucise în atacuri vizând cartiere rezidenţiale la Kiev, un simbol al „terorii şi barbariei” ruse, denunţă Emmanuel Macron.

La 18 august, preşedintele rus Vladimir Putin s-a „angajat în faţa preşedintelui (american (Donald) Trump” să se întâlneaacă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, aminteşte Emmanuel Macron.

Însă un asemenea summit „nu este prevăzut”, a avertizat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov vineri.

„Putin este pregătit să se întâlneaască cu Zelenski atunci când ordinea de zi a acestui summit va fi pregătită. Iar această ordine de zi nu este absolut deloc pregătită”, a dat aisgurări Lavrov.

În cazul în care această reuniune bilaterală nu are loc - până luni - „cred că, încă o dată, asta va însemna că preşedintele Putin îşi va bate joc de preşedintele Trump” şi „asta nu poate rămâne fără răspuns”, a comentat Emmanuel Macron.

Volodimir Zelenski a declarat în numeroase rânduri, în ultimele luni, că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus - în pofida unui decret pe care l-a semnat în 2022 prin care interzicea orice negociere cu Vladimir Putin.

