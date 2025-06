Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Giorgia Meloni la Roma. Angajamentele asumate de cei doi lideri

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul italian Giorgia Meloni s-au angajat să colaboreze pentru o Europă mai puternică, în cadrul unei întâlniri avute marţi după tensiuni bilaterale legate de Ucraina, comerţ şi relaţiile cu Statele Unite, relatează Reuters.

Summitul de trei ore de la Roma a avut ca scop detensionarea relaţiilor, după ce ostilităţile au izbucnit public în ultimele săptămâni, oficiali apropiaţi lui Macron şi Meloni criticând în mod deschis sau în privat iniţiativele celuilalt.

„Întâlnirea a evidenţiat convergenţe puternice în ceea ce priveşte agenda europeană pentru competitivitate şi prosperitate, care trebuie pusă în aplicare în mod ambiţios şi rapid”, au spus cei doi lideri într-o declaraţie comună, adăugând că au convenit „asupra condiţiilor necesare pentru ca întreprinderile europene să concureze în condiţii de egalitate”.

„Acest lucru se aplică şi sectoarelor în tranziţie, precum industria auto şi siderurgică, care necesită un angajament european puternic, precum şi sectoarelor mai avansate, cum ar fi inteligenţa artificială, sursele de energie regenerabilă decarbonizate, cum ar fi energia nucleară, şi spaţiul”, au afirmat Meloni şi Macron.

Meloni, o naţionalistă care conduce o ţară cu un excedent comercial important faţă de SUA, a căutat să menţină Europa aliniată la politica SUA, folosind sloganul „Make the West Great Again” (Să facem din nou Occidentul măreţ) la o întâlnire cu preşedintele Donald Trump la Washington, în aprilie, şi îndemnând la prudenţă în ceea ce priveşte răspunsurile de retorsiune la tarifele vamale americane.

Macron, un fervent pro-european şi un centrist, a insistat ca UE să adopte o abordare mai independentă.

În ceea ce priveşte războiul Rusiei în Ucraina, Meloni s-a arătat sceptică faţă de „Coaliţia Voinţei” a lui Macron şi faţă de planul franco-britanic prezentat la începutul acestui an de a trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina în cazul unui acord de pace. Trimiterea de trupe ar fi profund nepopulară în Italia.

În declaraţia comună, cei doi lideri au afirmat că sprijinul lor „neclintit şi fără ezitare” pentru Ucraina este mai necesar ca niciodată pentru a ajunge la o încheiere justă şi durabilă a războiului şi au solicitat „o schimbare ambiţioasă de amploare” a capacităţilor de apărare europene.

Meloni a fost criticată în Italia pentru că nu s-a deplasat la Kiev împreună cu Macron şi cu liderii german, britanic şi polonez pe 10 mai şi pentru că a lipsit de la o convorbire telefonică cu Trump şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la un summit în Albania câteva zile mai târziu.

Oficialii francezi şi italieni au declarat că Macron a avut iniţiativa de a organiza reuniunea de marţi şi că a încercat să minimizeze zvonurile privind o ruptură, afirmând că reuniunea şi cina de lucru vor fi o ocazie pentru preşedintele francez de a-şi arăta „respectul” şi „prietenia”.

Atât Italia, cât şi Franţa sunt îngrijorate că Rusia ar putea să-şi consolideze prezenţa în estul Libiei, pentru a-şi menţine o poziţie în Mediterana după ce aliatul Moscovei, preşedintele Bashar al-Assad, a fost înlăturat de la putere în Siria în decembrie. „Întâlnirea a oferit, de asemenea, ocazia de a aborda alte probleme importante de securitate pentru Europa, în special Orientul Mijlociu şi Libia”, se arată în declaraţia italiano-franceză, care nu dă mai multe detalii.

Meloni şi Macron au convenit că un nou summit bilateral va avea loc în Franţa la începutul anului 2026.

Înainte de întâlnirea cu Macron, Giorgia Meloni l-a primit pe premierul slovac Robert Fico, un naţionalist şi o voce prorusă în UE, alături de Viktor Orban din Ungaria. „A fost o întâlnire foarte productivă, în cadrul căreia am avut un schimb amplu de opinii cu privire la aspectele legate de competitivitatea europeană, concentrându-ne pe sectorul automobilelor, tehnologiile inovatoare, infrastructura de transport, precum şi energia regenerabilă şi energia nucleară de nouă generaţie. De asemenea, am avut ocazia să discutăm atât despre securitate şi apărare, confirmând interesul nostru reciproc pentru aprofundarea cooperării bilaterale, cât şi despre priorităţile rămase pe agenda UE, începând cu gestionarea fluxurilor migratorii. În plus, am vorbit despre contextul european şi geopolitic mai larg, discutând despre sprijinul pentru o pace justă şi durabilă în Ucraina”, a scris Giorgia Meloni pe X după întâlnirea cu Fico.

