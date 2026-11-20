Președintele Franței, Emmanuel Macron, se întâlnește vineri, la Paris, cu fosta vicepreședintă a Statelor Unite, Kamala Harris, considerată o posibilă candidată la alegerile prezidențiale americane din 2028. Întrevederea are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre liderul francez și președintele american Donald Trump, marcate de divergențe privind politica externă, relatează AFP și News.ro.

Președintele francez o va primi pe politiciana democrată „pentru o scurtă întrevedere de curtoazie, în prezența soțului său”, Doug Emhoff, „așa cum procedează uneori, la solicitarea unor foști lideri”, a precizat anturajul său pentru AFP.

Palatul Élysée a dat însă asigurări că nu este prevăzută nicio cină, contrar informațiilor publicate de La Lettre, publicația care a dezvăluit această întâlnire.

Întrevederea are loc într-un moment în care relațiile dintre președintele francez și omologul său american, Donald Trump, sunt complicate, din cauza unor divergențe privind, între altele, războiul din Iran și apropierea afișată de miliardarul republican față de Rusia lui Vladimir Putin.

Kamala Harris, vicepreședintă a lui Joe Biden între 2021 și 2025, l-a înlocuit în ultimul moment pe acesta în calitate de candidată democrată la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, după retragerea sa pe fondul îngrijorărilor legate de starea sănătății. Ea a fost învinsă de Donald Trump.

Cu toate acestea, Harris este considerată în prezent o posibilă candidată la alegerile prezidențiale din 2028.

Deși nu și-a anunțat încă o candidatură, ea se numără printre favoritele din sondajele privind alegerile primare ale Partidului Democrat.

Editor : Ș.A.