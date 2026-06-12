Emmanuel Macron și Mark Carney vor să accelereze apropierea dintre Europa și Canada: „Ordinea internaţională este fragmentată”

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul canadian Mark Carney au transmis vineri, la Paris, dorinţa lor de a accelera „apropierea” între Europa şi Canada în faţa „răsturnării raporturilor de forţă”, o aluzie la turbulenţele generate de preşedintele american Donald Trump, transmite AFP.

„Astăzi, mai mult ca niciodată, avem aceeaşi viziune asupra lumii. Constatăm că ordinea internaţională este fragmentată, care este marcată de răsturnarea raporturilor de forţă, de contestarea regulilor comune, de coerciţie economică, de ingerinţe, de lupte informaţionale”, a spus şeful statului francez, cu referire în special la războiul taxelor vamale declanşat de liderul de la Casa Albă.

„În esenţă, noi credem în statul de drept, în ordinea internaţională, în ştiinţă, în schimbarea climatică şi ceea ce implică ea, în respectarea valorilor noastre democratice şi în protejarea copilăriei noastre”, a adăugat Macron, cu referire la subiecte asupra cărora Trump face adesea polemică.

„În faţa acestui lucru, ţările noastre împărtăşesc aceeaşi convingere că democraţiile trebuie să fie lucide, puternice şi capabile să acţioneze împreună”, a mai spus el, cu trei zile înaintea deschiderii summitului G7 de la Evian.

De partea sa, Mark Carney a evidenţiat modul în care Canada şi Franţa, şi în general Europa, împărtăşesc „tot mai mult aceleaşi interese”.

„Suntem mai mult decât aliaţi. Facem parte din aceeaşi familie”, a subliniat Carney în limba franceză. „Lucrând împreună, Canada, Franţa şi Europa sunt în măsură să devină o forţă puternică pentru secolul ce vine”, a adăugat el.

De la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump şi-a multiplicat declaraţiile ostile contra Canadei şi atacurile comerciale şi economice, pe 1 iunie chiar făcând referire la Canada ca la al „51-lea stat” al SUA.

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Editor : A.M.G.