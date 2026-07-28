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Emmanuel Macron spune că incendiul din regiunea Gironde „este cea mai dificilă situație de la Al Doilea Rzăboi Mondial încoace”

Data publicării:
President Macron At Situation Briefing in the Crisis Room - Bordeaux, France - 27 Jul 2026
Emmanuel Macron Foto: Profimedia
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Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat în timpul vizitei în regiunea Gironde, că este cea mai dificilă situaţie de la al Doilea Război Mondial încoace, fiind un incendiu fără precedent, în care peste 60.000 de hectare au ars deja, potrivit France24.

„Ne confruntăm cu un incendiu fără precedent”, a afirmat luni preşedintele francez în timpul vizitei sale în regiunea Gironde, afectată de incendii, scrie News.ro.

„Aceasta este cea mai dificilă situaţie de la al Doilea Război Mondial încoace”, a spus el, menţionând că peste 60.000 de hectare au ars deja. „Vom câştiga această bătălie împreună”, a declarat Macron în timpul vizitei sale în zona afectată de incendiu.

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a îndemnat pe pompieri să „rămână puternici” în timp ce luptau luni pentru a ţine sub control un incendiu de proporţii uriaşe, avertizând că lupta va dura mult timp, dar promiţând: „Vom câştiga această bătălie împreună”.

În timpul unei vizite la un centru de coordonare a eforturilor masive de stingere a incendiului, Macron a aflat că incendiul din sud-vest a fost extrem de imprevizibil, transformându-se uneori într-o furtună de foc care se autoalimenta.

El a lăudat echipele de pompieri care au oprit avansul focului după zile consecutive de propagare a flăcărilor, dar a avertizat că bătălia nu este încă câştigată.

Preşedintele francez a promis „că va reconstrui un alt fel de pădure”, adăugând că „săptămânile următoare vor fi grele”.

Incendiul din vestul oraşului Bordeaux, care a devastat 42.000 de hectare de pădure de pini şi a distrus 240 de locuinţe începând de miercuri, s-a atenuat după o ploaie măruntă din timpul nopţii, dar nu a fost încă stins.

Editor : B.E.

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