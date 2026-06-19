Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, în cadrul unui interviu acordat postului France TV, că președintele american Donald Trump a considerat inițial că Ucraina va pierde războiul împotriva Rusiei și a căutat să încheie rapid un acord de pace, relatează Kyiv Post.

„Ceea ce a constatat, când a ajuns acolo, a fost că Ucraina urma să piardă. De aceea a dorit să încheie rapid un acord de pace”, a declarat liderul de la Palatul Elysee.

De asemenea, el a făcut referire la tensiunile dintre liderul de la Casa Albă și președintele ucrainean Volodimir Zelenski din Biroul Oval.

„Amintiți-vă, în ianuarie-februarie 2025, totul părea o eternitate. El credea că Ucraina urma să piardă. Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval cu președintele Zelenski”, a spus Macron.

El a mai dezvăluit că, în urmă cu mai puțin de un an, în cadrul unui summit dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat la Anchorage, a fost pe punctul de a fi propus un acord care ar fi implicat cedarea unor teritorii ucrainene care nu fuseseră încă capturate de forțele ruse.

Potrivit lui Macron, liderii europeni s-au deplasat ulterior la Washington pentru a se opune acestor propuneri și a sublinia că impunerea unor concesii teritoriale asupra Kievului era inacceptabilă.

„Am mers ca delegație la Washington la mijlocul lunii august pentru a spune că acest lucru nu este posibil. Facem eforturi în acest sens și, de atunci, s-au înregistrat progrese semnificative”.

Președintele francez a atribuit Ucrainei însăși meritul de a fi schimbat percepțiile de la Washington.

„Această evoluție reprezintă, în primul rând, o victorie pentru ucraineni în ceea ce privește capacitatea și credibilitatea”, a afirmat el.

Potrivit spuselor sale, Trump a recunoscut între timp că previziunile anterioare privind prăbușirea Ucrainei erau greșite: „A constatat că tot ce i s-a spus – că vor intra în colaps, că nu vor reuși să treacă de iarnă – era fals”.

El a adăugat că Trump îi consideră acum pe ucraineni „oameni curajoși și creativi” pe care îi respectă.

Recent, Zelenski a declarat că a avut o discuție la nivel înalt cu Trump și Macron după încheierea summitului G7. Descriind-o drept o „discuție importantă de coordonare care ar putea schimba multe”, președintele ucrainean a declarat că liderii au trecut în revistă discuțiile de la summit și au vorbit despre pașii următori pentru consolidarea Ucrainei, extinderea cooperării și promovarea eforturilor diplomatice în vederea păcii.

Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru atenția acordată Ucrainei și pentru disponibilitatea de a contribui la instaurarea păcii, lăudându-l totodată pe Macron pentru organizarea summitului și pentru menținerea unei cooperări strânse cu Kievul.

„Lucrăm pentru consolidarea Ucrainei, a cooperării noastre și a perspectivelor diplomatice”, a scris liderul ucrainean pe X.

Luni, Zelenski s-a întâlnit cu Trump în marja summitului, ocazie cu care a solicitat sprijin suplimentar în domeniul apărării aeriene și intensificarea presiunii asupra Rusiei.

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Editor : A.M.G.