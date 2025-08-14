Live TV

Emmanuel Macron: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate, dar se opun aderării la NATO

Data publicării:
macron
Președintele francez Emmanuel Macron / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Garanții de securitate Justificările Rusiei

Statele Unite sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate odată ce pacea va fi restabilită, dar aderarea la NATO nu este luată în considerare ca o posibilă garanție, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.

Declarațiile lui Macron au urmat unei videoconferințe cu președintele american Donald Trump, președintele Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. Discuțiile online au avut loc cu doar două zile înainte ca Trump să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august, scrie Kyiv Independent.

Vorbind reporterilor după conferință, Macron a transmis asigurările lui Trump că Washingtonul este pregătit să sprijine securitatea europeană după război, dar a exclus aderarea Ucrainei la NATO.

„Președintele Trump a exprimat acest lucru în mod clar în acești termeni”, a declarat Macron presei.

„El a spus chiar lucruri care sunt foarte importante pentru mine: faptul că NATO nu ar trebui să facă parte din aceste garanții de securitate, ceea ce știm că este un punct cheie pentru partea rusă, dar că Statele Unite și toți aliații care doresc să facă parte din ele ar trebui să facă parte din ele”.

Citește și

Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin, dar fără armata de specialiști în Rusia care să-i țină spatele. „Rareori se pregătește”

Garanții de securitate

Liderii ucraineni și europeni au îndemnat de mult timp SUA să susțină garanții solide de securitate pentru Kiev în cazul unui acord de încetare a focului cu Rusia. Administrația Trump a ezitat până acum să se angajeze la astfel de garanții, o poziție care a deraiat inițial acordul dintre SUA și Ucraina privind mineralele și a introdus incertitudine în planurile așa-numitei „coaliții a celor dispuși”.

Macron a salutat disponibilitatea Washingtonului de a se angaja în garanții de securitate ca fiind un lucru pozitiv, în ciuda opoziției lui Trump față de aderarea Ucrainei la NATO.

Zelensky a afirmat în repetate rânduri că aderarea la NATO este cea mai bună garanție de securitate posibilă pentru Ucraina postbelică. Kievul a depus oficial cererea de aderare la NATO în septembrie 2022, după ce Rusia a declarat ilegal anexarea a patru regiuni ucrainene.

Justificările Rusiei

Propaganda rusă invocă frecvent – și în mod fals – extinderea NATO și ambițiile Ucrainei de a adera la NATO ca justificare pentru invazia pe scară largă. Trump însuși a repetat aceste afirmații, susținând că sprijinul fostului președinte Joe Biden pentru aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO a provocat războiul.

Într-o declarație comună emisă după convorbirea telefonică din 13 august, Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au afirmat că Rusia nu ar trebui să aibă drept de veto asupra aderării Ucrainei la Alianță.

„Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu ar putea avea drept de veto asupra aderării Ucrainei la UE și NATO”, se arată în declarația comună.

Coaliția a reafirmat, de asemenea, disponibilitatea de a oferi garanții de securitate Ucrainei, „inclusiv prin planuri ale celor dispuși să desfășoare o forță de asigurare odată ce ostilitățile vor înceta”.

Potrivit lui Merz, liderii europeni fac tot ce le stă în putință pentru a se asigura că summitul Trump-Putin se îndreaptă „în direcția corectă”, în contextul temerilor că Ucraina ar putea fi vândută de Trump.

Citește și

Explozii în Volgograd. Ucrainenii au lovit rafinăria Lukoil, cea mai mare din sudul Rusiei. Sateliții NASA raportează un incendiu uriaș


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
2
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
3
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
elev
5
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
Digi Sport
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Putin
Trump se va întâlni cu Putin, dar fără armata de specialiști în...
mipe
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny...
proteste serbia - birn
Proteste violente, cu torțe și petarde, în Serbia. Două tabere s-au...
Screenshot 2025-08-14 at 11.06.01
Ceartă pe Facebook între doi lideri de la PNL și PSD: „Partidul tău...
Ultimele știri
Peste 30 de persoane din Satu Mare, înșelate cu vacanțe fictive în Zanzibar. La cât se ridică prejudiciul
Volodimir Zelenski continuă turneul european înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin. Liderul de la Kiev merge la Londra
Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda. O persoană a murit, alte cinci au ajuns la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sistem Patriot
Rusia susţine că a lovit fabrici de rachete în Ucraina, distrugând inclusiv sistemele occidentale Patriot care le apărau
lansare misiune spacex
Donald Trump reduce standardele de mediu pentru lansările de rachete. Măsura îl avantajează pe fostul său colaborator, Elon Musk
Primă Doamnă a SUA, Melania Trump din profil cu ochelari de soare portret
Melania Trump amenință că îl dă în judecată pe Hunter Biden pentru 1 miliard de dolari în legătură cu afirmații despre Jeffrey Epstein
Senviș man
Ce pedeapsă poate lua un bărbat din Washington care a aruncat cu un sendviș într-un ofițer federal. Scena a devenit virală pe internet
harta ucraina razboi
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu aveam niciun simptom, dar corpul meu era plin de cancer". O femeie a descoperit întâmplător boala și acum...
Cancan
Melania Trump îl dă în judecată pe Hunter Biden! Cere despăgubiri de 1 miliard de dolari după dezvăluirile...
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Marquinhos a mers la microfon și a avut un mesaj pentru Donnarumma, după ce PSG a luat Supercupa fără el
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...