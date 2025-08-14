Emmanuel Macron: SUA sunt gata să ofere Ucrainei garanții de securitate, dar se opun aderării la NATO

Statele Unite sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate odată ce pacea va fi restabilită, dar aderarea la NATO nu este luată în considerare ca o posibilă garanție, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.

Declarațiile lui Macron au urmat unei videoconferințe cu președintele american Donald Trump, președintele Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. Discuțiile online au avut loc cu doar două zile înainte ca Trump să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august, scrie Kyiv Independent.

Vorbind reporterilor după conferință, Macron a transmis asigurările lui Trump că Washingtonul este pregătit să sprijine securitatea europeană după război, dar a exclus aderarea Ucrainei la NATO.

„Președintele Trump a exprimat acest lucru în mod clar în acești termeni”, a declarat Macron presei.

„El a spus chiar lucruri care sunt foarte importante pentru mine: faptul că NATO nu ar trebui să facă parte din aceste garanții de securitate, ceea ce știm că este un punct cheie pentru partea rusă, dar că Statele Unite și toți aliații care doresc să facă parte din ele ar trebui să facă parte din ele”.

Garanții de securitate

Liderii ucraineni și europeni au îndemnat de mult timp SUA să susțină garanții solide de securitate pentru Kiev în cazul unui acord de încetare a focului cu Rusia. Administrația Trump a ezitat până acum să se angajeze la astfel de garanții, o poziție care a deraiat inițial acordul dintre SUA și Ucraina privind mineralele și a introdus incertitudine în planurile așa-numitei „coaliții a celor dispuși”.

Macron a salutat disponibilitatea Washingtonului de a se angaja în garanții de securitate ca fiind un lucru pozitiv, în ciuda opoziției lui Trump față de aderarea Ucrainei la NATO.

Zelensky a afirmat în repetate rânduri că aderarea la NATO este cea mai bună garanție de securitate posibilă pentru Ucraina postbelică. Kievul a depus oficial cererea de aderare la NATO în septembrie 2022, după ce Rusia a declarat ilegal anexarea a patru regiuni ucrainene.

Justificările Rusiei

Propaganda rusă invocă frecvent – și în mod fals – extinderea NATO și ambițiile Ucrainei de a adera la NATO ca justificare pentru invazia pe scară largă. Trump însuși a repetat aceste afirmații, susținând că sprijinul fostului președinte Joe Biden pentru aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO a provocat războiul.

Într-o declarație comună emisă după convorbirea telefonică din 13 august, Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au afirmat că Rusia nu ar trebui să aibă drept de veto asupra aderării Ucrainei la Alianță.

„Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu ar putea avea drept de veto asupra aderării Ucrainei la UE și NATO”, se arată în declarația comună.

Coaliția a reafirmat, de asemenea, disponibilitatea de a oferi garanții de securitate Ucrainei, „inclusiv prin planuri ale celor dispuși să desfășoare o forță de asigurare odată ce ostilitățile vor înceta”.

Potrivit lui Merz, liderii europeni fac tot ce le stă în putință pentru a se asigura că summitul Trump-Putin se îndreaptă „în direcția corectă”, în contextul temerilor că Ucraina ar putea fi vândută de Trump.

