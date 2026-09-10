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Video Emoție la New York. Turnurile Gemene au luminat din nou cerul, la 25 de ani de la atentatele teroriste din oraș

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2,977 Lights Over New York Harbor to Honor 9/11 Anniversary
Turnurile Gemene, recreate de drone. Foto: Profimedia
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Turnurile Gemene distruse de atentatele din septembrie 2001 s-au întors la New York pentru câteva minute.  O replică luminoasă a Turnurilor Gemene a apărut deasupra portului din New York, miercuri seară, în cadrul unui spectacol comemorativ impresionant. Organizat la 25 de ani de la tragedie, momentul a reunit 2.977 de drone iluminate, fiecare dispozitiv reprezentând simbolic viața unei victime a atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001.

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Spectacolul de lumini a avut loc în ajunul celei de-a 25-a comemorări a atacurilor care au schimbat fața Statelor Unite ale Americii.

Dronele s-au înălțat mai întâi pe cerul nopții într-o spirală, apoi au conturat siluetele turnurilor World Trade Center distruse.

Instalația a folosit 2.977 de drone — câte una pentru fiecare persoană care și-a pierdut viața în atacuri.

Acest eveniment public gratuit dedicat reflecției și unității este un proiect sponsorizat de Fundația pentru Arte din New York.

Opera de artă aeriană a fost concepută de un colectiv format din membri ai comunității 9/11, printre care Brenda Berkman (membru al echipelor de prim ajutor ale FDNY, artistă), Tim Brown (membru al echipelor de prim ajutor ale FDNY în 1993 și 2001), Terry Strada (rudă a lui Tom Strada, președinte al organizației „9/11 Families United”), Jim Smith (rudă a lui Moira Smith, din cadrul NYPD) și Genevieve Siller (fiica lui Stephen Siller). Membrii acestui colectiv recunosc că nimeni nu poate vorbi în numele tuturor.

Spirala din „2.977 Lights Over New York Harbor” amintește în mod intenționat de World Cultural Center al echipei THINK, propunerea nerealizată pentru reconstrucția World Trade Center: o viziune civică și culturală, mai degrabă decât un alt complex de birouri, cu turnurile sale deschise, cu structură de zăbrele, care se înalță în jurul și deasupra amprentelor originale fără a le atinge, ducând spațiul public spre cer. Instalația readuce această propunere civică în aerul de deasupra portului.

Opera de artă comemorativă este o colaborare între artiști, producători și familiile victimelor din 11 septembrie, supraviețuitori și personalul de intervenție; printre aceștia se numără directorul creativ Addison Mehr, producătorii Sky Elements, designerul Yan Paul Dubbelman, consilierii artistici Studio Drift, precum și Shigeru Ban și Dean Maltz.

 

Editor : M.C

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