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Epidemia de Ebola din RD Congo a ucis peste 2.000 de oameni. Este al doilea cel mai mare focar din istorie

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Ebola
Foto: Profimedia
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Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo continuă să se extindă rapid. Autoritățile au raportat 2.061 de decese și 4.449 de cazuri confirmate, acesta fiind al doilea cel mai mare focar din istorie după numărul infectărilor, potrivit EFE și Agerpres.

Conform celui mai recent buletin informativ publicat de Ministerul Comunicațiilor din RDC, pe baza datelor colectate până la 10 august, rata mortalității se situează la 46,3%.

Un număr de 716 pacienți se află „în izolare sau sunt internați în spital”, iar 886 de persoane s-au vindecat. Rata de monitorizare a contacților este de 82,7%.

Transmiterea rămâne activă în provinciile Ituri, epicentrul focarului, Kivu de Nord, Haut-Uele, în est, și Tshopo, în zona central-nordică, în timp ce în Kivu de Sud au trecut 75 de zile fără confirmarea unui nou caz.

Potrivit informațiilor făcute publice luni de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), virusul a început să circule în estul RDC în februarie, deși o cercetare publicată în revista „Science” la sfârșitul lunii iulie sugera că primele cazuri de infectare ar fi apărut mai devreme, cel puțin în ianuarie.

Epidemia actuală este al doilea cel mai mare focar de Ebola din istorie după numărul cazurilor înregistrate și cel mai amplu din RDC din acest punct de vedere. Acesta a depășit focarul produs în aceeași regiune între 2018 și 2020, soldat cu 2.299 de decese și 3.481 de cazuri de infectare.

Aceasta este a șaptesprezecea epidemie care afectează RDC și cea în care numărul cazurilor de infectare a crescut cel mai rapid, potrivit OMS.

Cu toate acestea, actualul focar este încă departe de cea mai gravă epidemie de Ebola din istorie, care a avut loc în Africa de Vest între 2014 și 2016 și a provocat aproximativ 11.000 de decese și 28.000 de cazuri de infectare.

După declararea epidemiei în Ituri, virusul s-a răspândit în țara vecină Uganda, care s-a declarat „liberă de Ebola” la 28 iulie, după ce a înregistrat 20 de cazuri confirmate. Dintre acestea, 15 au fost considerate importate din RDC, iar două au fost fatale.

Epidemia este cauzată de tulpina Bundibugyo, a cărei rată de mortalitate variază între 30% și 50% și pentru care nu există un vaccin autorizat sau un tratament specific, potrivit OMS.

Virusul Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor sau animalelor infectate și provoacă febră hemoragică severă, vărsături, diaree și hemoragii interne.

Editor : Ș.A.

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