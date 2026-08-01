Epidemia de Ebola din RD Congo se intensifică într-un ritm „excepţional”, avertizează OMS

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) se intensifică într-un ritm „excepţional”, a avertizat sâmbătă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), îndemnând la o consolidare a reacţiei sanitare, informează AFP.

„Această epidemie este de acum cea mai importantă epidemie de Ebola semnalată vreodată în RDC”, a anunţat OMS într-un buletin informativ, confirmând astfel datele publicate vineri de autorităţile congoleze.

Cea mai gravă epidemie de Ebola din RDC a făcut aproape 2.300 de morţi dintr-un număr de aproape 3.500 de bolnavi înregistraţi între 2018 şi 2020, notează AFP, citată de Agerpres.

Declarată oficial pe 15 mai, cu o întârziere de câteva săptămâni, epidemia actuală este cauzată de varianta virală Bundibugyo, împotriva căreia nu există deocamdată nici vaccin, nici tratament. Ea afectează regiuni unde prezenţa statului este fragilă, iar infrastructurile de sănătate sunt în mare parte precare.

Pe 30 iulie, un număr total de 3.605 de cazuri confirmate, inclusiv 1.587 de decese, au fost raportate în RDC, ceea ce înseamnă o rată de mortalitate de 44%, potrivit OMS.

„Epidemia se intensifică, cu o transmitere virală susţinută şi o creştere continuă a numărului de cazuri semnalate şi de decese”, a avertizat OMS.

Iniţial limitată în zona sanitară din Mongbwalu, în provincia Ituri, epidemia s-a răspândit în ultimele două luni în cinci provincii (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uele şi Tshopo).

Potrivit OMS, în ultima săptămână de raportare, pentru care sunt disponibile date complete, a fost înregistrat un număr record de 567 de cazuri şi 296 de decese, „ceea ce demonstrează ritmul excepţional al transmiterii virusului”.

Autorităţile naţionale, în colaborare cu OMS, continuă implementarea unor măsuri de intervenţie „de mare anvergură”

Infecţii continuă să fie înregistrate şi în rândul personalului medical, cu 151 de cazuri confirmate, dintre care 44 de decese.

Autorităţile naţionale din RDC, în colaborare cu OMS şi partenerii săi, continuă implementarea unor măsuri de intervenţie „de mare anvergură”, însă „o creştere substanţială a activităţii de ripostă sanitare este totuşi necesară pentru a devansa epidemia”, a subliniat organizaţia.

„Lipsa de securitate, deplasările populaţiei, mobilitatea locuitorilor şi mişcările transfrontaliere” complică operaţiunile de ripostă sanitară şi sporesc riscul unei răspândiri a epidemiei în noi regiuni, avertizează OMS.

Ministerul Sănătăţii din Uganda vecină a declarat marţi încheierea epidemiei de Ebola în ţara sa, însă riscul de reapariţie a bolii continuă să existe, potrivit OMS.

Un vaccin prezentat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ca fiind „cel mai promiţător” împotriva epidemiei de Ebola din RDC va fi dezvoltat de Hilleman Laboratories, o companie cu sediul în Singapore, a anunţat joi acest grup farmaceutic.

Săptămâna trecută, un prim voluntar a primit prima doză a unui alt vaccin creat împotriva tulpinii virale Bundibugyo, dezvoltat de Universitatea Oxford, care utilizează aceeaşi tehnologie ca vaccinul dezvoltat de compania AstraZeneca împotriva COVID-19.

Editor : Liviu Cojan