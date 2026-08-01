Live TV

Epidemia de Ebola din RD Congo se intensifică într-un ritm „excepţional”, avertizează OMS

Data publicării:
medici in congo
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Autorităţile naţionale, în colaborare cu OMS, continuă implementarea unor măsuri de intervenţie „de mare anvergură”

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) se intensifică într-un ritm „excepţional”, a avertizat sâmbătă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), îndemnând la o consolidare a reacţiei sanitare, informează AFP.

„Această epidemie este de acum cea mai importantă epidemie de Ebola semnalată vreodată în RDC”, a anunţat OMS într-un buletin informativ, confirmând astfel datele publicate vineri de autorităţile congoleze.

Cea mai gravă epidemie de Ebola din RDC a făcut aproape 2.300 de morţi dintr-un număr de aproape 3.500 de bolnavi înregistraţi între 2018 şi 2020, notează AFP, citată de Agerpres.

Declarată oficial pe 15 mai, cu o întârziere de câteva săptămâni, epidemia actuală este cauzată de varianta virală Bundibugyo, împotriva căreia nu există deocamdată nici vaccin, nici tratament. Ea afectează regiuni unde prezenţa statului este fragilă, iar infrastructurile de sănătate sunt în mare parte precare.

Pe 30 iulie, un număr total de 3.605 de cazuri confirmate, inclusiv 1.587 de decese, au fost raportate în RDC, ceea ce înseamnă o rată de mortalitate de 44%, potrivit OMS.

„Epidemia se intensifică, cu o transmitere virală susţinută şi o creştere continuă a numărului de cazuri semnalate şi de decese”, a avertizat OMS.

Iniţial limitată în zona sanitară din Mongbwalu, în provincia Ituri, epidemia s-a răspândit în ultimele două luni în cinci provincii (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uele şi Tshopo).

Potrivit OMS, în ultima săptămână de raportare, pentru care sunt disponibile date complete, a fost înregistrat un număr record de 567 de cazuri şi 296 de decese, „ceea ce demonstrează ritmul excepţional al transmiterii virusului”.

Autorităţile naţionale, în colaborare cu OMS, continuă implementarea unor măsuri de intervenţie „de mare anvergură”

Infecţii continuă să fie înregistrate şi în rândul personalului medical, cu 151 de cazuri confirmate, dintre care 44 de decese.

Autorităţile naţionale din RDC, în colaborare cu OMS şi partenerii săi, continuă implementarea unor măsuri de intervenţie „de mare anvergură”, însă „o creştere substanţială a activităţii de ripostă sanitare este totuşi necesară pentru a devansa epidemia”, a subliniat organizaţia.

„Lipsa de securitate, deplasările populaţiei, mobilitatea locuitorilor şi mişcările transfrontaliere” complică operaţiunile de ripostă sanitară şi sporesc riscul unei răspândiri a epidemiei în noi regiuni, avertizează OMS.

Ministerul Sănătăţii din Uganda vecină a declarat marţi încheierea epidemiei de Ebola în ţara sa, însă riscul de reapariţie a bolii continuă să existe, potrivit OMS.

Un vaccin prezentat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ca fiind „cel mai promiţător” împotriva epidemiei de Ebola din RDC va fi dezvoltat de Hilleman Laboratories, o companie cu sediul în Singapore, a anunţat joi acest grup farmaceutic.

Săptămâna trecută, un prim voluntar a primit prima doză a unui alt vaccin creat împotriva tulpinii virale Bundibugyo, dezvoltat de Universitatea Oxford, care utilizează aceeaşi tehnologie ca vaccinul dezvoltat de compania AstraZeneca împotriva COVID-19.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ceuta
1
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Spain Ceuta
2
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
protest kiev
3
Protestele din Ucraina intră în a treia săptămână: Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l...
sorin grindeanu parlament
4
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România riscă să piardă 20%...
FOTO I-a furat un sărut, apoi a ajuns desfigurată. ”O adevărată bestie”
Digi Sport
FOTO I-a furat un sărut, apoi a ajuns desfigurată. ”O adevărată bestie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
visa-free travel
Canada impune restricții la frontieră din cauza Ebola. Cine nu mai poate intra temporar în țară
Ebola
OMS anunță primul studiu clinic al unui medicament antiviral împotriva Ebola
Ebola
Sute de morți din cauza Ebola. O țară din Africa a declarat oficial cea de-a 17-a epidemie
vasul de croazieră MV Hondius
Anunțul OMS despre focarul de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius
Sebastien Desabre, selecționerul RD Congo
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat în direct după ce aude anunțul că i-a murit tatăl
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-08-01T170124.583
„Putem merge pe jos până în România”. Dunărea și Rinul seacă sub...
ANM a actualizat prognoza: până la 41°C la umbră. Când va atinge...
reactoarele de la centrala cernavoda
Apele Române: Centrala de la Cernavodă poate funcţiona în condiţiile...
Incendiu Grecia
Mărturia unui medic din Grecia în inima incendiilor: Sute de case și...
Ultimele știri
22 de lideri din UE, inclusiv Nicuşor Dan, iau atitudine împotriva lui Pedro Sanchez în ceea ce priveşte politicile sale de migraţie
De ce cancerul nu se transmite între oameni? Ce au descoperit cercetătorii studiind cazurile rare de transmitere la animale
După UEFA, două federaţii importante din Europa îl presează pe Infantino să demisioneze
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un singur detaliu observat în timp ce se epila a declanșat o cursă contracronometru pentru viața ei...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Fanatik.ro
Era singur la 6 metri de poarta goală! Ce a putut să facă atacantul pe care FCSB a cheltuit 500.000 de euro...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Veste teribilă pentru U Craiova: starul lui Coelho ratează și meciul cu KuPS! Exclusiv
Adevărul
Țările europene cu cei mai mulți imigranți. De unde vin și de ce
Playtech
Bolile care îţi interzic să te mai urci la volan. Unele sunt comune, mulţi şoferi din România le au
Digi FM
Simpaticul prinț Louis a cucerit din nou inimile britanicilor. Imagini inedite din Scoția, alături de Kate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii s-au convins de Cristi Chivu, după Manchester City - Inter
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini romantice pe iaht în Franța. Cum au fost surprinși cei doi înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Cum să scazi ani din creditul ipotecar cu un truc simplu, fără să crești rata lunară
Newsweek
Anunțul care schimbă totul pentru pensionari. Liber la creșterea pensiilor din 1 ianuarie 2027. Cu ce procent?
Digi FM
Un colț de Grecia construit acasă, în grădină, face furori pe internet: "Oamenii chiar cred că sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Alimentele care pot reduce cu aproape 30% riscul de hipertensiune. Cele mai noi concluzii ale cercetătorilor
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
„Cea mai caldă îmbrățișare pentru mătușa May”. Tom Holland și Marisa Tomei, moment viral la premiera...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...