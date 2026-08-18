Epidemia de Ebola se extinde în RD Congo: peste 5.000 de cazuri, iar aproape jumătate dintre pacienți au murit

Peste 5.000 de cazuri de Ebola au fost confirmate în Republica Democratică Congo, iar aproape 2.400 de persoane au murit de la izbucnirea epidemiei, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Autoritățile avertizează că numărul real al infectărilor ar putea fi semnificativ mai mare, relatează DPA și Agerpres.

Din luna mai, 5.021 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate, iar 2.378 de pacienți au murit, rata mortalității ajungând astfel la 47,4%.

Peste 1.000 de pacienți s-au vindecat, potrivit autorităților sanitare congoleze.

Focarul a fost declarat la mijlocul lunii mai și este al 17-lea focar de Ebola înregistrat în această țară din Africa Centrală.

Cu toate acestea, OMS și Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC) au avertizat că numărul real al infectărilor ar putea fi semnificativ mai mare.

Studiile indică faptul că focarul ar fi putut debuta încă din februarie, a declarat directorul general al Africa CDC, Jean Kaseya, în cea mai recentă evaluare a situației.

„Nu avem nicio idee despre ce s-a întâmplat din februarie până în mai”, a afirmat Kaseya în timpul unei conferințe de presă desfășurate săptămâna trecută.

Aproape două treimi dintre decesele provocate de Ebola au fost înregistrate în afara spitalelor și a centrelor de izolare, în sate și comunități locale, potrivit Africa CDC.

Atât timp cât persoanele care prezintă simptome nu sunt izolate, acestea pot transmite virusul prin contactul cu fluide corporale, precum sângele, transpirația sau saliva, inclusiv în timpul îngrijirii unui pacient ori prin folosirea în comun a alimentelor. În aceste condiții, epidemia ar putea atinge o amploare fără precedent.

Epidemia actuală este provocată de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care nu există în prezent un vaccin sau un tratament specific, ceea ce o face deosebit de dificil de controlat.

Studiile clinice pentru două tratamente antivirale sunt în desfășurare de la începutul lunii iulie. Având în vedere gravitatea epidemiei, autoritățile investighează și posibilitatea ca virusul să fi suferit mutații.

Editor : Ș.A.