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Epidemia de Ebola. SUA introduc o nouă obligaţie de călătorie, inclusiv pentru pasagerii care pleacă din România

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Air or airplane travel during pandemic concept with hand luggage and masks in an airport terminal
Foto: Getty Images
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Din articol
Ce înseamnă noua măsură pentru pasagerii din România Măsura, introdusă pe fondul epidemiei de Ebola din Africa Epidemia de Ebola s-a extins în alte două ţări africane

Autorităţile americane introduc o nouă măsură de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii Ebola. Începând din 3 noiembrie, toţi pasagerii zborurilor internaţionale cu destinaţia Statele Unite vor trebui să semneze o declaraţie prin care confirmă că nu au fost în Republica Democratică Congo în ultimele 21 de zile. Obligaţia se aplică indiferent de ţara de plecare, inclusiv persoanelor care călătoresc din România.

Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC) au emis, la 22 octombrie, un ordin oficial care introduce această obligaţie pentru toţi pasagerii care se îmbarcă în zboruri internaţionale către Statele Unite, inclusiv pentru cei care tranzitează aeroporturile americane.

Măsura intră în vigoare la 3 noiembrie 2026, ora 23:59, ora standard a coastei de est a Statelor Unite, şi se aplică zborurilor care pleacă din alte ţări către SUA începând de la acel moment, potrivit News.ro.

Declaraţia trebuie completată şi semnată înainte de îmbarcare, în format tipărit sau electronic. Companiile aeriene au obligaţia să verifice existenţa acesteia şi să refuze îmbarcarea pasagerilor care nu o prezintă, cu excepţia persoanelor care beneficiază de o derogare acordată de autorităţile americane.

Obligaţia se aplică inclusiv cetăţenilor americani şi persoanelor care tranzitează Statele Unite pentru a ajunge într-o altă ţară.

Ce înseamnă noua măsură pentru pasagerii din România

Persoanele care călătoresc din România către Statele Unite vor trebui să completeze declaraţia, inclusiv atunci când zborul presupune o escală într-un alt aeroport european sau internaţional.

Documentul confirmă că pasagerul nu s-a aflat pe teritoriul RDC în cele 21 de zile anterioare îmbarcării. Sunt incluse şi situaţiile în care pasagerul a tranzitat un aeroport din RDC, chiar dacă a rămas la bordul aeronavei.

Fiecare pasager trebuie să aibă propria declaraţie. În cazul minorilor sau al persoanelor care nu pot completa documentul, acesta poate fi semnat de un părinte sau de un reprezentant autorizat.

Companiile aeriene sunt obligate să păstreze declaraţiile timp de cel puţin 42 de zile după sosirea zborului în Statele Unite şi să le pună la dispoziţia autorităţilor americane, la cerere.

Furnizarea intenţionată de informaţii false sau înşelătoare poate atrage sancţiuni penale, inclusiv amenzi şi pedepse cu închisoarea.

Măsura, introdusă pe fondul epidemiei de Ebola din Africa

Decizia autorităţilor americane intervine pe fondul epidemiei de Ebola provocate de virusul Bundibugyo, care afectează RDC şi Uganda.

Statele Unite aplicau deja restricţii temporare de călătorie pentru persoanele care au fost recent în RDC şi pentru anumite categorii de persoane care au călătorit în Uganda sau Sudanul de Sud.

Noul ordin extinde obligaţia de a prezenta o declaraţie semnată la toţi pasagerii zborurilor internaţionale către Statele Unite, indiferent de ţara de plecare.

Potrivit informaţiilor publicate de CDC pentru călători, persoanele care au fost în RDC în ultimele 21 de zile, inclusiv cetăţenii americani, nu pot urca la bordul aeronavelor cu destinaţia Statele Unite. Acestea pot călători către SUA începând din a 22-a zi după părăsirea RDC.

Perioada de 21 de zile corespunde intervalului maxim de incubaţie al bolii Ebola, respectiv timpului dintre infectare şi apariţia simptomelor.

Prin introducerea declaraţiei obligatorii, autorităţile americane urmăresc să reducă riscul importării unor cazuri de Ebola şi să consolideze măsurile de prevenţie a răspândirii virusului prin călătoriile internaţionale.

Epidemia de Ebola s-a extins în alte două ţări africane

Epidemia de Ebola provocată de virusul Bundibugyo, care afectează RDC, s-a extins în Kenya şi Nigeria, unde au fost confirmate noi cazuri.

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) a publicat o nouă evaluare a riscurilor, potrivit căreia pericolul pentru populaţia Uniunii Europene, inclusiv pentru România, rămâne foarte scăzut.

Agenţia europeană subliniază însă importanţa pregătirii sistemelor sanitare pentru identificarea şi gestionarea eventualelor cazuri importate.

Conform actualizării epidemiologice publicate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în RDC au fost raportate, până la 20 octombrie, 9.704 cazuri confirmate şi 4.687 de decese, ceea ce corespunde unei rate a mortalităţii de aproximativ 48% în rândul cazurilor confirmate.

Epidemia afectează 66 de zone sanitare din opt provincii, iar transmiterea virusului continuă în mai multe regiuni ale ţării.

 

Editor : C.L.B.

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