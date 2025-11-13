Epurările din armată ale lui Xi Jinping dezvăluie corupția și ridică semne de întrebare cu privire la forțele nucleare ale Chinei

Forțele nucleare ale Chinei se extind rapid. Cu toate acestea, în spatele acestei ascensiuni, epurarea radicală a generalilor și a liderilor militari efectuată de liderul suprem Xi Jinping a dezvăluit o corupție profundă și a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea țării de a gestiona arsenalul său în continuă creștere, scrie Business Standard.

Incertitudinea sporește îngrijorările cu privire la o nouă eră de instabilitate în politica nucleară globală, în contextul în care președintele american Donald Trump a solicitat reluarea testelor nucleare ale SUA, iar Washingtonul promovează schimbări majore în cadrul armatei sale.

Secretarul Apărării al președintelui Trump, Pete Hegseth, a concediat sau a îndepărtat cel puțin două duzini de generali și amirali în ultimele nouă luni, acțiuni fără precedent în ultimele decenii și care au fost însoțite de puține explicații. Reorganizarea a stârnit temeri privind o interferență politică crescândă în cadrul unei armate care s-a mândrit mult timp cu apolitismul său.

Epurare profundă

La Beijing, epurările lui Xi din Armata Populară de Eliberare au fost mult mai profunde. El a efectuat o curățenie care a zguduit Forța de Rachete, aripa care supraveghează forțele nucleare ale Chinei și care este o parte crucială a ambiției lui Xi de a construi o „armată de clasă mondială” până în 2049. Comandanții de top au dispărut. Alții au fost închiși. Iar contractorii din domeniul apărării au fost destituiți din funcțiile lor de partid și reținuți pentru investigații.

În timp ce motivațiile lui Trump și Hegseth în reorganizarea armatei americane nu sunt pe deplin clare, epurările lui Xi provin dintr-o lecție pe care a învățat-o din istorie: că Partidul Comunist supraviețuiește numai atunci când armata se supune fără ezitare unui singur lider.

Gregătire pentru cele mai grave scenarii în țară și străinătate

La începutul mandatului său, Xi a avertizat că Uniunea Sovietică s-a prăbușit deoarece partidul a pierdut controlul asupra armatei și niciun „bărbat adevărat” nu a ieșit în față, a remarcat Joseph Torigian, profesor asociat la American University, care a studiat relațiile liderilor chinezi cu armata.

Epurările sale militare reflectă probabil obsesia sa de a se pregăti pentru cele mai grave scenarii posibile în țară și în străinătate, fie că este vorba de proteste legate de probleme economice sau de represiune politică, fie de necesitatea de a lupta împotriva Statelor Unite într-un război pentru Taiwan, insula guvernată democratic pe care Beijingul o revendică ca teritoriu al său.

„Care este cea mai mare amenințare la adresa construirii unei armate capabile să învingă concurenții din elită, oamenii din stradă și americanii într-un război?”, a scris domnul Torigian într-un e-mail. „Corupția este «veriga cheie»”.

Domnul Xi consideră că materialismul și corupția reprezintă o amenințare directă la adresa capacității armatei de a învinge inamicii, a spus domnul Torigian. „În mintea lui Xi, acestea fac ca membrii armatei să fie vulnerabili la infiltrarea occidentală, fie literalmente în sensul de a deveni agenți, fie pentru că valorile occidentale duc la dorința de a «naționaliza» armata și de a o separa de controlul partidului”.

Într-un comentariu publicat marți, ziarul oficial al Armatei Populare de Eliberare a scris: „Pentru armata noastră, lupta împotriva corupției este o luptă politică majoră pe care nu își poate permite să o piardă și pe care nu trebuie să o piardă. Ea privește stabilitatea pe termen lung a partidului și a țării și privește asigurarea faptului că statul socialist roșu nu își va schimba niciodată culoarea.”

Acest lucru evidențiază, de asemenea, o diferență majoră între funcțiile armatei în cele două țări: în China, armata este creată în primul rând pentru a apăra partidul de guvernământ; în Statele Unite, ea are rolul de a apăra întreaga națiune și de a se distanța de politică.

Disfuncționalități grave în cadrul armatei

Demiterile din China dezvăluie disfuncționalități grave în cadrul armatei și o încredere șubredă în capacitatea sa de a intra în război. De asemenea, sugerează că Armata Populară de Eliberare (P.L.A.) ar putea fi una dintre puținele organizații pe care Xi, probabil cel mai puternic lider al Chinei de la Mao Zedong încoace, nu a reușit să le aducă sub controlul său.

„Corupția a fost o problemă foarte reală pentru PLA și, de fapt, este corozivă pentru armată, motiv pentru care Xi este hotărât să o eradicheze”, a declarat Jonathan Czin, cercetător la Brookings Institution, care a lucrat anterior la CIA, analizând politica chineză.

Când Xi a venit la putere în 2012, armata chineză era afectată de o problemă de imagine, fiind considerată un focar de corupție. Comandanții superiori își finanțau stilul de viață luxos prin mită și delapidare. Promovările erau de obicei de vânzare. Și plăcuțele de înmatriculare militare erau vândute civililor, deoarece le ofereau proprietarilor lor aproape impunitate pe drumurile Chinei.

Xi a promis să profesionalizeze Armata Populară de Eliberare și să se asigure că aceasta îi răspunde lui ca șef al partidului; el a eliminat rapid facțiunile rivale conduse de comandanți loiali foștilor lideri. După un deceniu, curățenia internă s-a intensificat, ajungând să îi afecteze chiar și pe liderii de rang înalt care fuseseră aleși personal de Xi. Printre aceștia se numără generalul He Weidong, care era al treilea în ierarhia militară a Chinei când a fost expulzat din partid pe 17 octombrie, acuzat de corupție și abuz de putere.

Alți generali expulzați au fost amiralul Miao Hua, care supraveghea disciplina politică în armată și a fost pus sub anchetă anul trecut. Un altul a fost generalul Lin Xiangyang, care era responsabil de Comandamentul Teatrului de Est, care este esențial în orice război pentru Taiwan.

Cel mai îngrijorător semnal pentru Xi

Poate că cel mai îngrijorător pentru Xi sunt semnele de corupție din cadrul forței de rachete, care controlează aproape toate rachetele nucleare ale Chinei și era considerată una dintre „bijuteriile coroanei” armatei chineze. Din 2023, ramura a fost zguduită de o serie de epurări ale comandanților superiori pentru corupție, care au ridicat semne de întrebare cu privire la eficacitatea sa. Un raport al Pentagonului de anul trecut arăta că frauda din cadrul forței de rachete a dus la probleme legate de construcția silozurilor subterane de rachete.

Analiștii spun că această ramură este predispusă la corupție, deoarece dispune de unul dintre cele mai mari bugete din armata chineză. Spre deosebire de avioanele de luptă și tancurile, rachetele sunt rareori testate, ceea ce sporește dificultatea detectării abuzurilor.

Unii analiști spun că corupția din cadrul forțelor rachetelor ar putea fi alimentată și de scepticismul cu privire la posibilitatea ca China să intre vreodată în război. Ei susțin că, dacă ar exista un sentiment mai mare de urgență, probabil ar fi mai puține șanse ca contractorii din domeniul apărării să facă economii și ca liderii militari să-și umple buzunarele.

Modernizarea armatei avansează rapid

În același timp, modernizarea armatei chineze avansează rapid. O paradă militară organizată la Beijing la începutul acestui an a prezentat unele dintre cele mai noi drone, submarine fără pilot și rachete hipersonice ale țării. Au fost expuse și cele mai noi rachete balistice intercontinentale, o reamintire a acumulării de arme nucleare de către China, care ar putea duce la dublarea arsenalului țării până în 2030.

Chiar dacă atât armata americană, cât și cea chineză trec prin schimbări la nivel înalt în conducere, fiecare dintre ele dispune în continuare de un număr mare de ofițeri superiori din care să aleagă, a spus Czin ,de la Brookings.

Întrebarea este însă dacă preocupările liderilor lor erodează concentrarea asupra misiunilor principale: eforturile Chinei de a cuceri Taiwanul și eforturile Americii de a o descuraja.

Xi consideră Statele Unite ca fiind principalul obstacol în realizarea obiectivului său de unificare a Taiwanului cu China. Oficialii serviciilor secrete americane au declarat că Xi a ordonat ca armata chineză să fie capabilă să cucerească insula autonomă până în 2027, când se vor împlini 100 de ani de la înființarea PLA.

Forța rachetelor joacă un rol important în aceste planuri. China a dezvoltat rachete anti-navă, cunoscute sub numele de „ucigașe de portavioane”, menite să blocheze grupurile de portavioane americane din zona de luptă într-un conflict asupra Taiwanului. De asemenea, a construit rachete hipersonice concepute pentru a lovi bazele americane din Pacific, inclusiv în Guam, Filipine, Coreea de Sud și Japonia.

O comisie bipartidică, numită de Congres, a avertizat anul trecut că China depășește Statele Unite în ceea ce privește avantajul militar în Pacificul de Vest, datorită investițiilor concentrate din ultimele două decenii. „Fără o schimbare semnificativă din partea Statelor Unite, echilibrul de putere va continua să se deplaseze în favoarea Chinei”, a declarat Comisia pentru Strategia de Apărare Națională.

Pentru China, însă, contracararea armatei americane este „prima, a doua și a treia prioritate”, a spus Czin.

