Live TV

Era superputerilor de nișă: Cum pot țările „de nivel mediu” să iasă învingătoare din lupta pentru supremație dintre SUA și China

Data publicării:
Xi Jinping / Donald Trump / spărgătoare de gheață în Finlanda / minerit în Vietnam / microcipuri în Taiwan
Superputerile de nișă au resurse sau capacități unice pe care marile puteri și le doresc, precum spărgătoarele de gheață ale Finlandei, pământurile rare ale Vietnamului sau microcipurile avansate ale Taiwanului. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
„Scutul de silicon” al Taiwanului și spărgătoarele de gheață ale Finlandei Constructorii navali din Coreea de Sud sunt esențiali atât pentru SUA, cât și pentru China Brazilia și Vietnam, două abordări diferite de a-și valorifica zăcămintele uriașe de minerale critice „Mai puternici împreună” vs. cultivarea propriei „superputeri”

În discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, premierul canadian Mark Carney a vorbit despre „ruptura ordinii mondiale” și le-a cerut „puterilor de nivel mediu” să își unească forțele pentru a face față volatilității globale în creștere. Însă, multe dintre aceste țări au ales deja o cale diferită, în care fiecare dintre ele joacă rolul unei „superputeri de nișă”.

Țările la care făcea referire Carney sunt cele care nu au forța dominantă a marilor puterii, dar se remarcă prin capacitățile lor industriale sau diplomatice unice sau prin bogățiile lor naturale.

Superputerile de nișă sunt state care își revendică rolul crucial pe scena internațională prin dominarea unor sectoare industriale specifice. Cu alte cuvinte, ele pot valorifica resurse și capacități unice pe care marile puteri nu le au, dar și le doresc.

Puterile de nivel mediu trebuie să își folosească aceste atuuri pentru a rezista presiunilor venite din partea administrației Trump, în special pentru a negocia reducerea tarifelor și pentru a-și asigura sprijinul militar în caz de nevoie.

Aceste nevoi erau cândva asigurate, în mare parte, prin intermediul unor instituții multilaterale precum Organizația Mondială a Comerțului sau NATO. Acum, însă, ele sunt obținute cel mai bine în mod bilateral și nu ca parte a unui bloc colectiv, se arată într-o analiză Foreign Policy.

garda prezidentiala taiwan
Deși Taiwanul se confruntă cu o amenințare uriașă din partea unei superputeri vecine – China – orice atac asupra insulei, care produce 90% din cele mai performante cipuri din toată lumea, riscă să cutremure întreaga economie globală. Foto: Profimedia Images

„Scutul de silicon” al Taiwanului și spărgătoarele de gheață ale Finlandei

Cel mai clar exemplu este cel al Taiwanului, cu al său „scut de silicon” – un termen folosit de fosta președintă Tsai Ing-wen, în 2021, pentru a descrie rolul unic pe care țara sa îl joacă în producția de microcipuri avansate.

Deși Taiwanul se confruntă cu o amenințare uriașă din partea unei superputeri vecine – China – orice atac asupra insulei, care produce 90% din cele mai performante cipuri din toată lumea, riscă să cutremure întreaga economie globală.

Aceste cipuri sunt esențiale pentru o gamă vastă de produse, de la electronice de larg consum și automobile la dispozitive medicale și în telecomunicații. 

Din moment ce nici China, nici SUA nu pot înlocui industria de semiconductori din Taiwan prin propriile lor resurse, Taiwanul ar trebui, în teorie, să fie protejat de agresiunea marilor puteri, iar intervenția Statelor Unite este aproape garantată în cazul unei invazii a Chinei.

Dar, Taiwanul nu este singura superputere de nișă. Finlanda, spre exemplu, este lider global în construcția de spărgătoare de gheață. Datorită poziționării sale geografice și a capacităților avansate de inginerie, Finlanda proiectează peste 80% și produce peste 60% din toate vasele de acest tip construite la nivel mondial.

Pe măsură ce regiunea arctică devine tot mai accesibilă, țările cu flote de spărgătoare de gheață puternice vor putea determina cine face comerț, cine extrage resurse și cine guvernează în nordul îndepărtat: China, Rusia sau SUA.

Helsinki Icebreakers In Early Winter, Uusimaa, Finland - 26 Nov 2025
Datorită poziționării sale geografice și a capacităților avansate de inginerie, Finlanda proiectează peste 80% și produce peste 60% din toate spărgătoarele de gheață construite la nivel mondial. Foto: Profimedia Images

Constructorii navali din Coreea de Sud sunt esențiali atât pentru SUA, cât și pentru China

Coreea de Sud domină la capitolul construcției navale de înaltă tehnologie. Un singur șantier naval din Ulsan produce mai multe vase pe an decât toată industria de construcții navale a Statelor Unite.

Constructorii navali din Coreea de Sud sunt esențiali atât pentru SUA, cât și pentru China, acolo unde au vândut un număr record de motoare pentru nave extrem de performante.

Aceste țări s-au folosit de capacitățile lor unice ca să își consolideze legăturile economice cu SUA, după ce Trump a început să impună noi tarife comerciale anul trecut.

Finlanda a semnat un acord de 6,1 miliarde de dolari pentru construcția a 11 spărgătoare de gheață pentru SUA. Coreea de Sud a lansat un fond de 150 de miliarde de dolari pentru revitalizarea industriei navale a Statelor Unite, pe care l-a numit „Să facem construcția navală americană măreață din nou” (MASGA), obținând de asemenea o reducere a tarifelor comerciale.

Taiwanul s-a angajat să investească până la 250 de miliarde de dolari pentru a extinde capacitatea de producție de microcipuri a Statelor Unite.

Aceste economii dezvoltate s-au folosit de superputerile lor de nișă pentru a-și recalibra relația cu Statele Unite într-o formulă bilaterală, mai degrabă decât prin intermediul unor cadre multilaterale.

Finlanda a negociat fără implicarea Uniunii Europene, în timp ce Coreea de Sud și Taiwanul s-au înțeles cu Washingtonul fără a apela la acordurile comerciale regionale.

profimedia-1020478557
Brazilia a intrat recent în negocieri cu Statele Unite în legătură cu extragerea și exportul de minerale, oferind Washingtonului acces direct și imediat la rezervele sale de pământuri rare. Foto: Profimedia Images

Brazilia și Vietnam, două abordări diferite de a-și valorifica zăcămintele uriașe de minerale critice

În timp ce Finlanda, Coreea de Sud și Taiwan și-au valorificat capacitățile industriale, aceste strategii sunt tot mai des folosite și de economiile în dezvoltare.

Brazilia și Vietnam s-au folosit de zăcămintele lor uriașe de minerale critice pentru a-și crea un avantaj pe scena internațională, însă au făcut-o în moduri diferite.

Brazilia a intrat recent în negocieri cu Statele Unite în legătură cu extragerea și exportul de minerale, oferind Washingtonului acces direct și imediat la rezervele sale de pământuri rare, în speranța că va fi luată în calcul ca o alternativă la lanțul de aprovizionare al Chinei.

Vietnamul, însă, încearcă să devină un nou jucător cheie în industria procesării acestor minerale critice, nu doar a extragerii lor – o poziție pe care o va putea valorifica în viitoarele negocieri.

În ciuda denumirii lor, pământurile rare nu sunt chiar atât de rare. Avantajul pe care și l-a creat China este că a dezvoltat capacități avansate de rafinare și separare a pământurilor rare, ceea ce îi oferă practic un monopol asupra acestor resurse critice.

Ca o putere de nivel mediu emergentă, Vietnamul înțelege că, pe termen lung, dezvoltarea unor capacități unice în acest domeniu o va transforma într-o țară mult mai valoroasă pentru Statele Unite și China decât dacă rămâne un simplu exportator de materii prime sau dacă negociază prin intermediul blocurilor regionale, precum ASEAN.

donald-trump-davos
Diplomația de tipul „mai puternici împreună” a dat rezultate în cazul Groenlandei, însă a atras și noi amenințări cu tarife comerciale din partea lui Trump la adresa mai multor țări europene. Foto: Profimedia Images

„Mai puternici împreună” vs. cultivarea propriei „superputeri”

Pentru multe economii emergente, această formă de guvernare economică le oferă o cale mai bună de dezvoltare într-o lume în care relațiile diplomatice depind cel mai mult de valoarea resurselor puse în joc și mai puțin de alianțele determinate de ideologii.

Pentru moment, diplomația de tipul „mai puternici împreună” a dat rezultate în cazul Groenlandei, însă a atras și noi amenințări cu tarife comerciale din partea lui Trump la adresa mai multor țări europene.

Într-o lume în care vechea ordine mondială este tot mai instabilă, iar SUA și China își folosesc puterea economică și militară pentru a-și urmări interesele cu orice preț, fiecare putere de nivel mediu trebuie să își cultive propria „nișă”.

A deveni indispensabile Statelor Unite, Chinei sau ambelor superputeri este, în acest moment, cea mai bună cale a acestor țări de a naviga lumea de azi, potrivit FP.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
5
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate mai devreme în...
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Digi Sport
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Joe Biden Donald Trump
Cel mai recent sondaj din SUA arată capitolul la care Trump se descurcă mai prost decât Biden. Alte trei sondaje din ultima perioadă
harry potter
Cum a ajuns un personaj negativ din „Harry Potter” un simbol neaşteptat în China: „Binecuvântare de Anul Calului, lipiţi un Malfoy”
donald trump pe scara avionului
Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump pe un teren de golf din Florida, condamnat la închisoare pe viață
Parlamentul European
Parlamentul European reia lucrul la acordul comercial al UE cu SUA
pacient in patul de spital
Verdict istoric în SUA: despăgubiri de milioane de dolari în cazul unei operații de schimbare de sex la minori
Recomandările redacţiei
Business man holding coins putting in glass, Romania flag waving in the background. Finance and business concept. Saving money.
România a atras doar 4 investitori din afara UE în 2 ani, prin vizele...
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Liberalizarea gazelor, amânată până în 2027. Ilie Bolojan anunță o...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Direcțiile relansării economice: stimularea investițiilor și mai...
Jeffrey Epstein
„Cea mai mare operațiune de șantaj din istorie”: cazul Epstein, pista...
Ultimele știri
Germania a decis să tripleze efectivele trupelor sale din Lituania. „Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului”
„Neo-regalismul” și ce spune acest termen despre Donald Trump. Politologi: „Politica externă, un instrument de canalizare a banilor”
Gluma care l-a făcut celebru l-a băgat după gratii: 6 ani de închisoare pentru un comediant rus, după un banc cu un veteran de război
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cresc pensiile cu 200 lei pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este oficială
Fanatik.ro
Instituția care și-a majorat salariile cu peste 20% anul trecut. Cum l-a păcălit pe Bolojan cu tăierea...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea...
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
1.400€ bonus la pensie pentru pensionarii din Italia inclusiv români. De ce nu se dă a-13-a pensie în România?
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”