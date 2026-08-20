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„Eram dispus să mor”. Fiul lui Robert F. Kennedy Jr. descrie experiența de pe frontul din Ucraina. Rusia îl caută internațional

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Conor Kennedy in ucraina
Foto: Instagram/jconorkennedy
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Din articol
Riscă până la 10 ani de închisoare

Conor Kennedy, fiul secretarului american pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a declarat că era „dispus să moară” în Ucraina, unde s-a alăturat Legiunii Internaționale în 2022, deși nu avea experiență militară. Kennedy, care a fost recent inclus de Rusia pe lista persoanelor căutate și a fost arestat în lipsă, a povestit despre perioada petrecută pe front și i-a descrie pe camarazii săi drept „cei mai curajoși oameni” pe care i-a cunoscut, relatează TVP World

Într-o relatare despre perioada petrecută în Ucraina, Kennedy a spus că nu avea experiență militară și că nu era un trăgător experimentat atunci când s-a alăturat Legiunii Internaționale, însă a învățat rapid și a fost trimis în cele din urmă pe frontul din nord-estul țării.

„Eram, de asemenea, dispus să mor acolo”, a scris Kennedy.

Fiul lui Robert F. Kennedy Jr. a descris perioada petrecută în Ucraina drept una scurtă, dar intensă, și a avut cuvinte de laudă pentru oamenii alături de care a luptat.

„Cei mai curajoși oameni pe care i-am cunoscut vreodată”, i-a descris Kennedy.

El a spus că a fost profund emoționat de ceea ce se întâmpla în Ucraina și că a vrut să ajute după declanșarea invaziei ruse la scară largă.

„Acest război va influența soarta democrației în acest secol”, a scris Kennedy, îndemnându-i și pe alții să sprijine Ucraina.

Kennedy, în vârstă de 32 de ani și strănepot al fostului președinte american John F. Kennedy, a dezvăluit în octombrie 2022 că a călătorit în secret în Ucraina și s-a alăturat Legiunii Internaționale.

Ucraina a creat Legiunea Internațională la scurt timp după invazia rusă din 2022 pentru a permite voluntarilor străini să servească în forțele sale armate.

Riscă până la 10 ani de închisoare

Relatarea lui Kennedy vine după ce Rusia l-a inclus pe lista persoanelor căutate și a dispus arestarea sa în lipsă. O instanță din Moscova l-a acuzat că a acționat ca mercenar pentru forțele armate ucrainene.

Avocații lui Kennedy au contestat decizia, însă instanța de apel a menținut hotărârea în urma unei ședințe desfășurate cu ușile închise, potrivit agenției ruse de stat TASS.

Kennedy riscă între șapte și 10 ani de închisoare în Rusia dacă va fi găsit vinovat.

Moscova contestă statutul voluntarilor străini care luptă pentru Ucraina și i-a acuzat pe unii dintre aceștia că acționează ca mercenari.

Editor : C.S.

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