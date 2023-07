"Erau bariere ca-n filme de război, oameni mutilați". De ce încă merg rușii în vacanță în Crimeea, deși spun că drumul e "înfricoșător"

Chiar și în plin război, turiștii ruși continuă să meargă în vacanță în Crimeea. Deși unii povestesc că le e teamă, că drumul "e înfricoșător" și că rudele le-au spus că vor vedea drone și avioane militate pe cer, majoritatea consideră că se pot odihni, distra și chiar e mai bine că sunt mai puțini turiști decât altădată.

Unii dintre rușii care își petrec vacanțele în Crimeea au povestit de ce le place să meargă încă acolo, scrie site-ul independent de investigație Meduza.

Aliona, în vârstă de 28 de ani, din Orenburg, a povestit că a fost în vacanță în Crimeea în august 2022: "Am fost în vacanță în Feodosia. Conflictul nu începuse atunci când eu și soțul meu ne-am rezervat camerele de hotel, le-am plătit și am făcut planurile de călătorie. Când a început totul, am urmărit știrile cu atenție și ne-am gândit bine ce să facem. În cele din urmă am riscat și am decis să mergem.

Atmosfera era tensionată. Soldații transportau în Crimeea echipamente noi sau deteriorate pentru reparații, erau avioane de luptă care zburau deasupra capului, iar flota noastră de la Marea Neagră se afla în port. Erau o mulțime de refugiați care plecau cu familiile din Ucraina, mașinile lor erau pline până la refuz cu bunurile lor. Dar, în același timp, era o atmosferă calmă.

În iulie 2023, soțul meu, sora mea și cu mine am mers din nou la Feodosia. Nu ne-am speriat. Peninsula Crimeea este foarte bine protejată: mulți dintre soldații noștri patrulează pe străzi și ne-am simțit în siguranță. Nu ne-am gândit la pericol.

Localnicii sunt bucuroși să vadă turiști ruși. Unii ne-au spus că sunt foarte bucuroși că au devenit parte a Rusiei, deși nu i-am întrebat prea mult despre asta. Oamenii au spus că au crescut în URSS și că vor rămâne cu Rusia. [...]

Mergem în Crimeea deoarece credem că stațiunile noastre sunt la fel de bune ca și cele internaționale și dorim ca banii noștri să rămână în țară și să se ducă spre dezvoltarea turismului rusesc. Iubesc Crimeea în mod special."

Anna, de 44 de ani, din regiunea Arhangelsk, a povestit că a fost în vacanță în perioada 4-11 iulie în Koreiz și că ea și soțul ei iubesc peninsula: "Aceasta a fost prima noastră vacanță împreună după patru ani, așa că am decis să mergem în locul lui preferat. Nu a fost înfricoșător pentru că am fost deja acolo de două ori.

Lucrurile sunt calme acolo și nu e nimic care să-ți amintească de război, cu excepția verificărilor amănunțite pe pod. Singurul lucru pe care l-am discutat cu localnicii a fost că sunt mai puține persoane anul acesta.

A fost o vacanta minunata. Ne vom întoarce cu siguranță."

Un bărbat care a vrut să nu îi fie făcut public numele, de 32 de ani, din Sankt Petersburg, a spus că a fost anul acesta în vacanță în Feodosia: "Am venit aici pentru o săptămână; mergem acasă în câteva zile. Venim aici în fiecare an și stăm la rude. Călătoria până aici a fost înfricoșătoare, desigur, dar rudele noastre ne-au spus că lucrurile sunt calme chiar acum. Sunt și alți oameni aici în vacanță, dar nu prea mulți. Noi am venit din Anapa, unde am stat în vacanță cam o săptămână, dar sunt mult mai mulți turiști acolo. [...]

În fiecare an, orașul [Feodosia] devine mai frumos: se ridică mai multe statui, sunt străzi noi frumoase și zone de agrement; se restaurează situri istorice și se construiesc drumuri noi. Seara, oamenii ies la terase, cafenelele și restaurantele sunt pline. E o atmosferă calmă acum. Pe vremuri era mai stresant: rudele noastre spuneau că au văzut drone zburând deasupra mării. În vara lui 2022, au fost chiar și avioane militare, dar acum nu mai erau."

Un tânăr de 16 ani, din regiunea Lipetsk, a povestit că a fost în vacanță în perioada 4-11 iulie, cu părinții, în orașul Kacha de lângă Sevastopol: "Nu ne-a fost frică să călătorim acolo, pentru că știam că nu sunt lupte în zonă. Orice este posibil, desigur, dar eram siguri că totul va fi bine. Și am avut dreptate.

Am ales Crimeea din mai multe motive: în primul rând, nu mai fusesem acolo de mult timp și am vrut să o revedem. În al doilea rând, mulți oameni sunt, de înțeles, speriați să meargă acolo, așa că alte destinații de stațiuni mai sigure sunt aglomerate, în timp ce Crimeea este pe jumătate goală. Chiar erau foarte puțini oameni acolo!

Am întâlnit în mod constant vehicule militare, dar în afară de asta, nu era nimic neobișnuit. În general, a fost o vacanță bună, neconvențională, despre care îmi voi aminti mult timp."

Angelina, de 39 de ani, din Sankt Petersburg, a declarat că în 28 iunie, a fost cu soțul și cei doi copii în Evpatoria. Soțul a plecat primul, dar ea și copiii vor rămâne până în 7 august: "Nu aveam nicio îndoială [în legătură cu venirea aici] și nu eram agitată. Nu mi-e frică de atacuri aeriene. Pur și simplu cred că fiecare își va face treaba și armata se va ocupa de orice va veni. De fapt, prefer astfel de situații, pentru că înseamnă că sunt mai puțini oameni în jur.

Iubesc această peninsula. Mergem în vacanță în fiecare an. Nu ajungem întotdeauna în Crimeea, dar am mai fost aici. Momentan, este cea mai accesibilă opțiune a noastră".

Anna, de 51 de ani, din Sankt Petersburg, a povestit că vine cu familia în Crimeea în fiecare an, începând din 2017: "De obicei petrecem două-trei luni într-un oraș diferit de fiecare dată: Feodosia, Utes, Yalta, Balaklava, Yevpatoria. De la an la an aici e tot mai bine; zona este foarte frumoasă, se construiesc mai multe hoteluri, serviciile sunt mai bune. Când vii o dată pe an, observi îmbunătățirile.

Îmi place Crimeea pentru că are fructe de pădure, legume și mai multă libertate decât în ​​regiunea Krasnodar.

Cine a spus că aici este periculos? Ucrainenii? Peninsula este o stațiune, așa că atmosfera de aici acum e una de stațiune. Oamenii din Crimeea sunt calmi, sunt încrezători că totul este în regulă și că nu au de ce să se teamă. Ei știu că sunt sub protecția Rusiei. Pur și simplu își trăiesc viața ca de obicei."

Un tânăr din Moscova, care a vrut să nu îi fie menționat numele, a declarat că a fost în Crimeea în perioada 1–11 mai și că a rămas pe coasta de sud: "Mi-a fost puțin frică, dar cunosc o mulțime de oameni în peninsulă, i-am întrebat înainte despre situație și am decis că ar fi bine să plec. Am avut și prieteni care au plecat în vacanță în Crimeea mai devreme, în martie și aprilie. De asemenea, mi-au spus că totul va fi bine. Am ales Crimeea din motive personale. Localnicii discută aceleași lucruri ca și oamenii de pe continent, toți au îngrijorări cu privire la viitor, dar nimeni nu a spus prea multe despre situația din Crimeea.

Lucrurile au fost calme în general, dar navele militare și soldații din trenuri, gări și oraș fac să fie dificil să treci cu vederea situația militară și politică actual. E imposibil de ignorat și puțin deprimant. Au fost mai puțini turiști decât pe timp de pace."

Ludmila, din Sankt Petersburg, tocmai fusese în vacanță în Feodosia: "Soțul meu este soldat și am mers într-o stațiune militară. Din cauza meseriei lui , ne-am obișnuit cu schimbări neașteptate. Am încercat să nu ne uităm la știri înainte de călătorie. De obicei facem cereri de vizitare a stațiunilor militare în noiembrie, iar ei ne dau vouchere pentru a merge în diferite locuri. De data aceasta, ne-au dat unul pentru Crimeea.

Nu ne-a fost frică să facem vacanța acolo, din moment ce eram păziți de soldați cu mitraliere, care patrulau permanent. Au fost baricade cu bariere antitanc la punctul de control, la fel cum vezi în filmele de război. În stațiunea în care am mers erau soldați răniți. A fost o imagine tristă, erau tineri și mutilați. Și eu am doi fii, așa că m-am uitat la acei bărbați cu lacrimi în ochi".

