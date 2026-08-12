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Erdogan a anunțat ce plan are după acordul de apărare semnat cu Arabia Saudită şi Pakistan

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Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan președintele Turciei. Sursa foto: Profimedia Images
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Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, într-un interviu acordat cotidianului panarab Asharq Al-Awsat, că doreşte să extindă acordul de apărare semnat vineri la Mecca între ţara sa, Arabia Saudită şi Pakistan, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Aspirăm la extinderea sa şi, probabil, condiţiile favorabile vor permite într-o zi tuturor ţărilor din regiune să se unească sub egida sa”, a declarat preşedintele turc, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu se prelungeşte.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, exprimase deja această dorinţă a Ankarei sâmbătă, afirmând că Egiptul se va alătura celor trei ţări musulmane sunite „în etapa următoare”.

Cu toate acestea, Egiptul, unde Fidan urmează să meargă în vizită joi şi vineri, nu a făcut niciun comentariu pe această temă.

Informaţii apărute în presă indică de asemenea rezerve din partea liderilor egipteni şi saudiţi cu privire la această perspectivă.

Într-o declaraţie comună, cele trei ţări semnatare au afirmat că acordul vizează consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune şi prevede că un atac armat asupra oricăreia dintre cele trei state va fi considerat un atac asupra tuturor.

Erdogan, care numeşte acest pact „Acordul de la Mecca”, l-a justificat argumentând că „problemele regionale trebuie rezolvate de actorii regionali, fără nicio formulă impusă din exterior”.

„Soluţiile importate din străinătate nu sunt altceva decât dezastre”, a subliniat preşedintele turc în interviul acordat cotidianului panarab.

Editor : C.L.B.

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