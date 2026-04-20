Erdogan anunță că va restricţiona accesul la arme în Turcia, după atacurile armate din şcoli

Data publicării:
erdogan
Recep Tayyip Erdogan președintele Turciei. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat luni că guvernul său va lua măsuri, în special restricţionarea accesului la arme de foc şi creşterea supravegherii online, după două atacuri armate mortale în şcoli.

Opt copii în vârstă de 10 şi 11 ani şi un profesor au fost ucişi miercuri, când un tânăr de 14 ani a deschis focul într-o şcoală din regiunea Kahramanmaraş (sud).

Autorităţile au declarat că atacatorul, care a murit, achiziţionase cinci arme de foc şi era fiul unui fost ofiţer de poliţie, care a fost arestat.

Un alt atac, marţi, în regiunea Şanliurfa (sud-vest), a implicat un fost elev care a deschis focul într-un liceu înainte de a se sinucide la sosirea poliţiei.

"Vom implementa noi reguli legale pentru a limita deţinerea de arme", a declarat Erdogan după o întâlnire cu guvernul, potrivit AFP și Agerpres.

Pedepsele vor fi sporite pentru proprietarii de arme care nu îşi protejează corespunzător armele, în special atunci când minorii au acces la ele.

Erdogan şi-a anunţat, de asemenea, intenţia de a creşte supravegherea online, inclusiv prin utilizarea inteligenţei artificiale.

Pe de altă parte, autorităţile trebuie să acorde atenţie conţinutului legat de "violenţe şi decădere morală" de la televizor, a adăugat el.

Editor : A.P.

