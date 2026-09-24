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Erdogan, apel către Rusia și Ucraina. Cum vrea Turcia să protejeze navele din Marea Neagră și să relanseze negocierile de pace

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Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan președintele Turciei. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a transmis omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că atacurile Rusiei și Ucrainei asupra navelor comerciale din Marea Neagră sunt „de nejustificat” și că trebuie luate măsuri pentru protejarea navigației. Ankara, care a transmis ambelor părți propuneri pentru oprirea atacurilor, susține că este pregătită să contribuie la relansarea negocierilor directe și la încheierea războiului printr-o pace durabilă, relatează Reuters.

Turcia, membră a NATO, care a menținut relații cordiale atât cu Moscova, cât și cu Kievul de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, a îndemnat în repetate rânduri părțile beligerante să înceteze atacurile din Marea Neagră.

„În cadrul întâlnirii, președintele Erdogan a declarat că Turcia este dispusă să facă tot ce îi stă în putință pentru ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se încheie cu o pace durabilă și că vom continua eforturile noastre de a relansa negocierile directe”, a precizat Președinția turcă într-un comunicat.

„Președintele nostru a afirmat că trebuie luată o decizie în ceea ce privește siguranța navigației în Marea Neagră, că atacurile asupra navelor comerciale sunt de nejustificat și că ne așteptăm ca părțile să acționeze în mod responsabil”.

Ankara a declarat că a transmis propuneri Ucrainei și Rusiei pentru a opri atacurile și așteaptă răspunsul acestora. Unele dintre aceste atacuri au vizat nave aflate în proprietatea Turciei și au provocat moartea unor cetățeni turci, iar Ankara spune că trebuie găsită o soluție pentru ca transporturile de cereale să poată fi efectuate în condiții de siguranță.

Anterior, Zelenski le-a spus liderilor prezenți la summitul „Platforma Crimeei”, organizat în marja Adunării Generale, că Kievul este dispus să încheie un armistițiu maritim în Marea Neagră, bazat pe propuneri precum cele prezentate de Egipt, India și Turcia.

Principalii importatori de grâu din Asia, Orientul Mijlociu și Africa, care se bazează pe regiunea Mării Negre pentru aprovizionarea cu grâu, au întâmpinat dificultăți în asigurarea stocurilor. Prețurile globale ale grâului au crescut vertiginos.

Turcia și Organizația Națiunilor Unite au contribuit la medierea așa-numitei „Inițiative privind cerealele de la Marea Neagră”, în iulie 2022, pentru a permite exportul în condiții de siguranță al cerealelor ucrainene în contextul războiului, dar Rusia s-a retras din acord în anul următor, plângându-se că propriile sale exporturi de alimente și îngrășăminte se confruntă cu obstacole serioase.

Ankara a oferit Kievului sprijin militar și și-a exprimat susținerea pentru integritatea teritorială a Ucrainei, dar a refuzat să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei și a menținut legăturile comerciale cu Rusia. De asemenea, Ankara a găzduit runde anterioare de discuții directe între părți și s-a oferit să medieze.

Editor : Ș.A.

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