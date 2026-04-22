Erdogan avertizează că războiul din Orientul Mijlociu slăbește Europa. Ce așteaptă Turcia de la NATO

Războiul din Orientul Mijlociu „începe să slăbească Europa”, a afirmat miercuri preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan într-o convorbire telefonică cu omologul său german Frank-Walter Steinmeier, transmite AFP, citând un comunicat al preşedinţiei de la Ankara.

„Războiul din regiunea noastră începe să slăbească, de asemenea, Europa şi, dacă nu se intervine în faţa acestei situaţii cu o abordare care să privilegieze pacea, daunele cauzate de conflict vor fi mult mai însemnate”, a afirmat Erdogan.

Mai devreme în cursul zilei, Erdogan a subliniat, în timpul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită la Ankara, că Turcia „s-a poziţionat de partea păcii şi diplomaţiei în procesul declanşat de atacurile împotriva Iranului”.

„Menţinerea relaţiei transatlantice este de o importanţă capitală, iar Turcia se aşteaptă de la componenta europeană a Alianţei să îşi asume o responsabilitate mai mare. Excluderea aliaţilor europeni nemembri ai Uniunii Europene din iniţiativele de apărare ale acesteia ar fi contraproductivă”, a adăugat preşedintele turc.

NATO „va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a apăra Turcia”, ţară NATO care a fost vizată de patru atacuri cu rachete iraniene luna trecută, a declarat secretarul general al Alianţei Atlantice, ai cărei membri urmează să se reunească la începutul lunii iulie în capitala Turciei pentru un summit.

