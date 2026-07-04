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Erdogan avertizează Israelul să nu „dinamiteze” acordul SUA-Iran

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Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Foto: Profimedia Images
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Preşedintele turc Tayyip Erdogan a declarat sâmbătă că eforturile de pace din Orientul Mijlociu nu ar fi putut să reuşească fără sprijin regional şi că Israelului nu trebuie să i se permită să „dinamiteze” acordul de pace SUA-Iran, relatează Reuters

„Nicio soluţie care nu îşi ia puterea din voinţa şi contribuţiile ţărilor regionale nu poate fi de durată”, a declarat Erdogan la Istanbul, într-o intervenţie alături de premierul pakistanez Shehbaz Sharif. 

Turcia, membru NATO şi vecin al Iranului, a acuzat în mod repetat Israelul că încearcă să submineze acordul SUA-Iran mediat de Pakistan şi a condamnat operaţiunile israeliene din Gaza, Liban şi Siria. 

„Urmărim cu atenţie tentativele administraţiei israeliene de a dinamita acordul SUA-Iran. Actualului guvern israelian dependent de război nu trebuie să i se permită să ne atragă geografia în mirosul de sânge şi praf de puşcă din nou”, a spus Erdogan. 

Erdogan a mai spus că Turcia intenţionează să aprofundeze cooperarea cu Pakistan în domeniile energiei, transportului, tehnologiei informaţiei şi apărării, urmărind în acelaşi timp un obiectiv de schimburi comerciale de 5 miliarde de dolari. 

Anterior în cursul zilei de sâmbătă, oficiali din ambele ţări au participat la un forum de afaceri de la Istanbul. Ministrul turc al energiei Alparslan Bayraktar a declarat că firmele turceşti vor să contribuie la proiecte în Pakistan şi să împărtăşească din expertiza Turciei în domeniul energiei într-un context în care Pakistanul trece printr-o tranformare a sectorului său electric. 

Editor : A.C.

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