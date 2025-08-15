Erdogan continuă persecuția opoziției în Turcia: 40 de persoane au fost arestate

Poliţia turcă a efectuat vineri 40 de arestări care au vizat membri ai opoziţiei din cadrul municipalităţii metropolei Istanbul, inclusiv primarul districtului central Beyoglu şi mai mulţi din consilierii săi apropiaţi, a relatat presa turcă.

Acest nou val de arestări pentru „corupţie" vine în urma unei serii de arestări care au vizat Partidul Popular Republican (CHP, social-democrat), principalul partid de opoziţie din Turcia, timp de luni de zile, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, considerat cel mai redutabil adversar al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, a fost arestat în martie şi ulterior încarcerat.

Arestarea sa a declanşat în Turcia proteste fără precedent în ultimii 12 ani.

În afară de Imamoglu, nouă din cei 26 de primari de district din Istanbul din cadrul CHP au fost arestaţi şi închişi din octombrie, majoritatea pentru corupţie, acuzaţie pe care cei arestaţi o neagă.

Potrivit analiştilor, guvernul încearcă să slăbească CHP, care a ieşit câştigător clar în alegerile locale din primăvara anului 2024, în detrimentul Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), islamist-conservator, al preşedintelui Erdogan.

