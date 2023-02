„Erdogan, dacă era mama ta?” Furia unui turc a cărui mamă a murit pentru că nicio echipă de salvare nu a venit să o ajute

Un bărbat care și-a găsit mama sub dărâmături după cutremurele din Turcia a povestit cum ușurarea lui s-a transformat în angoasă și apoi în furie. Femeia a murit în așteptarea echipelor de salvare, care nu au mai ajuns să o scoată de sub ruine, relatează The Independent.

Zafer Mahmut Boncuk se numără printre oamenii a căror durere pentru pierderea celor dragi se transformă în furie din cauza modului în care guvernul turc a gestionat operațiunile de salvare după cutremurele devastatoare care au lovit țara.

Boncuk, în vârstă de 60 de ani, a povestit că părinții lui erau acasă când au avut loc cutremurele, dărâmând clădirea, și că trupul tatălui său încă zace sub dărâmături.

După cutremurele care au avut loc în urmă cu o săptămână, Boncuk a găsit-o pe mama lui, Ozcan Boncuk, în vârstă de 75 de ani, încă în viață sub clădirea prăbușită. Se putea ajunge cu ușurință la ea printr-un gol din dărâmături, dar femeia era prinsă sub zidăria prăbușită.

Boncuk spune că a vorbit cu mama lui, i-a dat apă și a ținut-o de mână. I-a promis că o va salva. A petrecut ore întregi căutând frenetic pe cineva care să-l ajute să o scoată de sub dărâmături, dar, în ciuda rugăminților lui, nimeni nu a venit.

Femeia a murit marți, a doua zi după cutremure.

„I-am dat să bea apă, i-am curățat fața de moloz. I-am spus că o voi salva. Dar nu am reușit”, a spus Boncuk.

„Ultima dată când am vorbit, am întrebat-o vrea să o ajut să bea apă. Ea a spus că nu, așa că i-am umezit buzele cu niște apă. Zece minute mai târziu, a murit”.

El a atacat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, acuzându-l de „ignoranță și lipsă de interes”.

„Ce s-ar fi întâmplat dacă era mama ta, dragă Recep Tayyip Erdogan? Ce lider mondial ești? Unde ești? Unde?”, a strigat Boncuk.

Trupul mamei sale a fost scos de sub dărâmături abia duminică, la aproape o săptămână după ce a murit.

Bilanțul morților după cutremurele din 6 februarie a trecut de 36.000, în Turcia și Siria. Se așteaptă însă ca numărul victimelor să crească și mai mult, deoarece echipele de căutare și salvare mai au de căutat prin sute de clădiri prăbușite.