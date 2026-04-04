Erdogan e îngrijorat de consecințele operațiunii lui Trump în Iran: Trebuie să punem capăt războiului

Recep Tayyip Erdogan președintele Turciei. Sursa foto: Profimedia Images
Războiul din Orientul Mijlociu „a dus la un impas geostrategic”, a declarat sâmbătă preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan în timpul unei conversaţii telefonice cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit unui comunicat al preşedinţiei turce, citat de AFP.

„Preşedintele Erdogan a declarat că procesul declanşat de intervenţia împotriva Iranului a dus la un impas geostrategic şi că comunitatea internaţională trebuie să îşi intensifice eforturile pentru a pune capăt acestui război”, a transmis preşedinţia turcă.

Turcia, care a fost implicată în eforturi de mediere pentru a pune capăt războiului, în special prin negocieri cu Pakistanul şi Egiptul, intenţionează să rămână în afara conflictului care a început pe 28 februarie.

Între timp, într-o postare publicată sâmbătă pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a reiterat ideea unui ultimatum deja anunțat anterior, susținând că Iranul mai are doar 48 de ore pentru a accepta condițiile Washingtonului.

„Amintiți-vă când i-am dat Iranului zece zile să încheie un acord sau să deschidă Strâmtoarea Ormuz. „Timpul se scurge – mai sunt 48 de ore până când iadul se va abate asupra lor”, a scris Trump.

Declarațiile vin pe fondul escaladării războiului din Orientul Mijlociu, în contextul în care Teheranul a respins o propunere a SUA privind un armistițiu de 48 de ore.

La 26 martie, Donald Trump i-a dat Teheranului un ultimatum de 10 zile pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă critică pentru economia globală, care a fost blocată de Iran de la începutul războiului.

Discuții despre Ucraina

Şeful statului turc i-a transmis totodată lui Rutte că Turcia îşi continuă „eforturile de a obţine o soluţionare paşnică a conflictului ruso-ucrainean”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Istanbul pentru discuţii cu omologul său turc.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru AFP că discuţiile „nu se vor concentra exclusiv pe interceptoarele” de drone, ci şi pe „cooperarea în domeniul securităţii în general”.

Preşedinţia turcă, la rândul său, a scris pe platforma X că discuţiile se vor concentra „pe chestiuni bilaterale cu Ucraina, evoluţiile situaţiei regionale şi eforturile de a ajunge la un armistiţiu şi la o soluţie durabilă, în special în cadrul procesului de la Istanbul”.

