Erdogan i-a garantat lui Viktor Orban că „gazul rusesc va continua să fie furnizat Ungariei”

Recep Tayyip Erdoğan și Viktor Orban
Recep Tayyip Erdoğan și Viktor Orban. Foto: Profimedia

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și premierul Ungariei, Viktor Orbán, au convenit că Turcia va garanta că gazul rusesc va continua să fie livrat Ungariei, a declarat Orbán luni.

Ungaria și-a menținut dependența de energia rusă de la începutul conflictului din Ucraina, ceea ce a stârnit critici din partea mai multor aliați din Uniunea Europeană și NATO, scrie TVP World.

Ungaria a semnat în 2021 un acord pe 15 ani cu Rusia pentru achiziționarea a 4,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an și a crescut achizițiile de la Gazprom anul trecut, importând aproximativ 7,5 miliarde de metri cubi de gaz rusesc prin conducta Turkstream.

„Astăzi am convenit cu președintele că Turcia va garanta ruta, astfel încât să putem transporta [gaz] din Rusia în Ungaria”, a declarat Orbán într-o conferință de presă difuzată de canalul de știri de stat M1.

Orbán a mai spus că Ungaria a primit 7,5 miliarde de metri cubi de gaz prin conducta Turkstream în acest an.

Luna trecută, SUA au acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiunile americane pentru utilizarea petrolului și gazului rusesc, după ce Orbán a insistat asupra acestei chestiuni în timpul unei întâlniri amicale cu președintele Donald Trump la Washington.

Orbán s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova la sfârșitul lunii noiembrie. El a declarat pe Facebook la acea vreme că se afla în vizită la Moscova „pentru a se asigura că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată pentru iarnă și pentru anul viitor”

 

