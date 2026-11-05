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Erdogan pregătește un nou dialog cu Putin: Turcia vrea să deschidă drumul către pace în războiul din Ucraina

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Președintele Rusiei, Vladimir Putin, alături de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. FOTO: Profimedia Images
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Președintele turc Recep Tayyip Erdogan intenționează să poarte discuții cu Vladimir Putin privind încetarea războiului din Ucraina, a relatat agenția Anadolu. Erdogan s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Istanbul pentru a discuta despre relansarea diplomației, securitatea în Marea Neagră și cooperarea în domeniul apărării.

În declarațiile făcute jurnaliștilor la bordul avionului său, în drumul de întoarcere din Coreea de Sud, Erdogan a afirmat că Turcia va continua să depună eforturi pentru a deschide o cale către pace, potrivit agenției de știri de stat turce.

„După această întâlnire cu Zelenski, ne propunem să purtăm discuții și cu Putin pentru a lua în considerare punctul de vedere al Rusiei asupra acestei chestiuni”, a spus Erdogan.

Ministrul de Externe al Turciei și alți oficiali se consultă cu omologii lor ruși pentru a pregăti întâlnirea, a adăugat el. Erdogan nu a anunțat o dată și nici nu a specificat formatul discuțiilor planificate.

Erdogan s-a întâlnit cu Zelenski la Istanbul sâmbătă, 31 octombrie, pentru discuții și o cină de lucru. El a afirmat că au analizat în detaliu măsurile diplomatice menite să pună capăt războiului.

„I-am transmis lui Zelenski și i-am explicat că, pentru a pune capăt acestui război dintre Rusia și Ucraina, este esențial să se ia măsuri prin intermediul diplomației și al negocierilor”, a spus Erdogan.

„Noi facem și vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a deschide calea către pace.”

În timpul vizitei lui Zelenski, cei doi lideri au discutat despre reluarea eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului, protejarea transportului maritim civil și a porturilor din Marea Neagră, consolidarea apărării aeriene și extinderea cooperării în domeniul industriei de apărare.

Turcia a acționat în repetate rânduri ca intermediar între Kiev și Moscova, inclusiv în cadrul Inițiativei privind cerealele din Marea Neagră, care a funcționat în 2022 și 2023, precum și în cadrul negocierilor privind schimburile de prizonieri de război și de civili reținuți.

Turcia a solicitat, de asemenea, dezamorsarea tensiunilor în Marea Neagră în urma intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din partea Kievului și a Moscovei în 2026, navele turce fiind printre cele vizate.

În luna august, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a solicitat Kievului și Moscovei să aplice un moratoriu reciproc asupra atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în contextul în care Ankara a început să restricționeze circulația navelor comerciale care se îndreptau spre Marea Neagră.

Ankara a susținut în mod constant integritatea teritorială a Ucrainei și s-a oferit să găzduiască discuții directe între liderii celor două țări.

Editor : M.C

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