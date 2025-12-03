Erdogan reafirmă obiectivul aderării Turciei la UE, pe fondul tensiunilor crescânde la Marea Neagră

Președintele Recep Tayyip Erdogan a reafirmat că aderarea deplină la Uniunea Europeană rămâne unul dintre obiectivele strategice centrale ale Turciei, în ciuda obstacolelor politice care continuă să complice negocierile cu Bruxellesul, relatează greekreporter.com. În urma unei reuniuni a cabinetului de la Ankara, el a subliniat că Turcia își menține angajamentul față de aderare și consideră cooperarea consolidată cu UE un pilon cheie al agendei sale de politică externă.

Erdogan a menționat că Ankara și Bruxellesul continuă să colaboreze în privința unor chestiuni internaționale importante, subliniind că viziunea pe termen lung a Turciei continuă să includă integrarea deplină în blocul european.

Îngrijorări pentru securitatea la Marea Neagră

Președintele turc și-a exprimat îngrijorarea crescută cu privire la deteriorarea condițiilor de securitate în Marea Neagră, pe măsură ce conflictul dintre Rusia și Ucraina se intensifică. El a menționat un atac recent asupra unui petrolier care opera în zona economică exclusivă a Turciei și a calificat incidentul drept o escaladare îngrijorătoare care pune în pericol vieți omenești și prezintă riscuri pentru mediu.

Erdogan a subliniat că Turcia a emis avertismentele necesare tuturor părților implicate. Protejarea rutelor maritime din Marea Neagră, a spus el, rămâne esențială pentru stabilitatea regională, comerțul și arhitectura de securitate mai largă din jurul flancului estic al Europei.

El a reiterat că Turcia va continua să depună eforturi pentru a opri ostilitățile din regiune și pentru a promova stabilitatea pe termen lung. Eforturile diplomatice ale Ankarei, a spus el, vizează reducerea tensiunilor și protejarea coridoarelor maritime critice afectate de conflictul în curs.

Agenda internă a Turciei

Trecând la afacerile interne, președintele a abordat abordarea guvernului față de problema kurdă, descriind-o ca parte a unei strategii mai largi de eliminare a terorismului și de consolidare a coeziunii sociale.

El și-a exprimat încrederea că un viitor mai pașnic ar putea apărea prin angajament politic susținut și cooperare comunitară. În încheierea discursului său, Erdogan a îndemnat cetățenii să evite provocările și să acționeze cu reținere, subliniind importanța unității într-o perioadă marcată de insecuritate regională.

El și-a exprimat încrederea că hotărârea colectivă a celor 86 de milioane de cetățeni ai Turciei va contribui la conturarea a ceea ce el a numit „Secolul Turciei”, o viziune centrată pe puterea și stabilitatea națională.

Editor : M.C