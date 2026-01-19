Erfan Soltani, protestatarul iranian condamnat la moarte, ar fi în viață, potrivit unui organism de supraveghere kurdo-iranian

Erfan Soltani, protestatarul iranian în vârstă de 26 de ani care a fost condamnat la moarte de regim săptămâna trecută, a primit duminică vizita familiei sale, potrivit organizației kurdo-iraniene Hengaw, cu sediul în Norvegia, relatează Jerusalem Post.

„Până la scurta vizită de astăzi, însă, familia nu avea nicio confirmare directă că Erfan Soltani era încă în viață”, a scris Hengaw într-o postare de duminică pe X/Twitter, menționând că familia sa „a confirmat că el este în prezent în viață și într-o stare fizică stabilă”.

„Execuția nu a avut loc la data anunțată. În urma îngrijorării și întrebărilor generalizate, oficialii Republicii Islamice Iran au negat ulterior că ar fi fost pronunțată o sentință de moarte împotriva lui”.

Soltani a fost arestat în timpul protestelor publice din Karaj, pe 8 ianuarie, a explicat Hengaw, iar „după câteva zile, autoritățile au informat familia că trebuie să se prezinte la închisoare miercuri, 14 ianuarie, pentru o ultimă vizită înainte de execuție, indicând în mod clar o condamnare la moarte iminentă”.

El a fost primul protestatar condamnat la execuție, a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Organizațiile neguvernamentale Iran Human Rights (IHR) și National Union for Democracy in Iran (NUFD) au raportat că el va fi executat prin spânzurare.

Trump amenință Iranul în legătură cu condamnarea la moarte a lui Soltani

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri seara că i s-a spus că uciderile din cadrul represiunii iraniene împotriva protestelor naționale sunt în scădere și că, în opinia sa, în prezent nu există planuri pentru execuții la scară largă.

„Uciderea s-a oprit. Execuțiile s-au oprit. Nu există niciun plan pentru execuții sau pentru o execuție”, a declarat el în Biroul Oval. „Mi s-a spus asta de la o sursă sigură. Vom afla despre asta. Sunt sigur că, dacă se va întâmpla, voi fi foarte supărat.”

Comentariile lui Trump au venit după ce a declarat pentru CBS News că Statele Unite vor „lua măsuri foarte dure” dacă regimul de la Teheran va începe să execute protestatarii antiguvernamentali.

„Nu vrem să vedem ce se întâmplă în Iran... Când vor începe să ucidă mii de oameni. Și acum îmi spui despre spânzurare. Vom vedea cum va funcționa asta pentru ei. Nu va funcționa bine”, a spus el.

În declarația pentru Fox News, ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a spus că „nu există niciun plan” al Iranului de a spânzura oameni. „Nu există niciun plan de spânzurare”, a spus ministrul de Externe. „Spânzurarea este exclusă.”

