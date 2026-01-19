Live TV

Erfan Soltani, protestatarul iranian condamnat la moarte, ar fi în viață, potrivit unui organism de supraveghere kurdo-iranian

Data publicării:
erfan soltani
Erfan Soltani, protestatarul iranian pe care regimul de la Teheran ar fi vrut să-l execute miercuri, 14 ianuarie
Din articol
Trump amenință Iranul în legătură cu condamnarea la moarte a lui Soltani

Erfan Soltani, protestatarul iranian în vârstă de 26 de ani care a fost condamnat la moarte de regim săptămâna trecută, a primit duminică vizita familiei sale, potrivit organizației kurdo-iraniene Hengaw, cu sediul în Norvegia, relatează Jerusalem Post.

„Până la scurta vizită de astăzi, însă, familia nu avea nicio confirmare directă că Erfan Soltani era încă în viață”, a scris Hengaw într-o postare de duminică pe X/Twitter, menționând că familia sa „a confirmat că el este în prezent în viață și într-o stare fizică stabilă”.

„Execuția nu a avut loc la data anunțată. În urma îngrijorării și întrebărilor generalizate, oficialii Republicii Islamice Iran au negat ulterior că ar fi fost pronunțată o sentință de moarte împotriva lui”.

Soltani a fost arestat în timpul protestelor publice din Karaj, pe 8 ianuarie, a explicat Hengaw, iar „după câteva zile, autoritățile au informat familia că trebuie să se prezinte la închisoare miercuri, 14 ianuarie, pentru o ultimă vizită înainte de execuție, indicând în mod clar o condamnare la moarte iminentă”.

El a fost primul protestatar condamnat la execuție, a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Organizațiile neguvernamentale Iran Human Rights (IHR) și National Union for Democracy in Iran (NUFD) au raportat că el va fi executat prin spânzurare.

Trump amenință Iranul în legătură cu condamnarea la moarte a lui Soltani

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri seara că i s-a spus că uciderile din cadrul represiunii iraniene împotriva protestelor naționale sunt în scădere și că, în opinia sa, în prezent nu există planuri pentru execuții la scară largă.

„Uciderea s-a oprit. Execuțiile s-au oprit. Nu există niciun plan pentru execuții sau pentru o execuție”, a declarat el în Biroul Oval. „Mi s-a spus asta de la o sursă sigură. Vom afla despre asta. Sunt sigur că, dacă se va întâmpla, voi fi foarte supărat.”

Comentariile lui Trump au venit după ce a declarat pentru CBS News că Statele Unite vor „lua măsuri foarte dure” dacă regimul de la Teheran va începe să execute protestatarii antiguvernamentali.

„Nu vrem să vedem ce se întâmplă în Iran... Când vor începe să ucidă mii de oameni. Și acum îmi spui despre spânzurare. Vom vedea cum va funcționa asta pentru ei. Nu va funcționa bine”, a spus el.

În declarația pentru Fox News, ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a spus că „nu există niciun plan” al Iranului de a spânzura oameni. „Nu există niciun plan de spânzurare”, a spus ministrul de Externe. „Spânzurarea este exclusă.”

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
Armata germană
2
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
3
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
4
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Digi Sport
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
protest in iran profimedia
În Iran sunt anunțate procese rapide şi pedepse cu moartea pentru acte de „război împotriva lui Allah”. Decizie cu privire la internet
Massoud Pezeshkian
Președintele Iranului îl avertizează pe Donald Trump. În ce condiții ar putea fi declanșat „un război total împotriva naţiunii”
Iran Holds Presidential Runoff Election
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei dă vina pe Trump pentru protestele violente din Iran
trump ali khamenei
Trump i-a pus gând rău ayatollahului: Khamenei este vinovat de „distrugerea totală a ţării”. Președintele SUA vrea lideri noi în Iran
erfan soltani
Criza din Iran: Erfan Soltani ar fi fost omorât, familia nu a mai reușit să ia legătura cu el
Recomandările redacţiei
vagoane tren accident
Cel puţin 39 de morţi într-o tragedie feroviară în sudul Spaniei...
Participants walk into Davos Kurpark Village prior to the opening of the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland
Cine participă din partea României la Forumul Economic Mondial de la...
calin georgescu la tribunal
Răspunsul lui Traian Băsescu la întrebarea: „De ce sunt oamenii...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Mesajul lui Putin pentru Trump: Să înceapă trocul. Cum ar putea Rusia...
Ultimele știri
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului
Trump amenință cu procese un gigant bancar american pentru o decizie luată în urma asaltului asupra Capitoliului
Instanța supremă decide luni dacă Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Fanatik.ro
Mihai Neșu, dat peste cap de ultimele reforme: fundația sa trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Ilie Dumitrescu la Tottenham: “Un haladit şmecher!”
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Ce salariu are un director de magazin MR DIY. Retailerul asiatic a început angajările în România
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Agatha Christie, autoarea crimei aproape perfecte. Cum și-a înscenat dispariția, folosind numele amantei...
Newsweek
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?
Digi FM
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...