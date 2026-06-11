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Escaladare a conflictului. SUA au atacat ținte multiple din Iran, iar Teheranul ripostează și amenință

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Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Strâmtoarea Ormuz Foto: Profimedia
Din articol
Represaliile iranienilor Iranul promite să închidă Strâmtoarea Ormuz SUA neagă blocarea strâmtorii 22 de ţări cer Teheranului să înceteze atacurile împotriva persoanelor "de pe teritoriile lor"

Comandamentul Central al Armatei Statelor Unite (CENTCOM) a lansat atacuri „asupra mai multor ținte din Iran”, afirmând că aceste lovituri au fost date în „legitimă apărare”. Președintele american, Donald Trump, a declarat pentru Fox News că SUA au lansat 49 de rachete Tomahawk în cadrul ultimului atac nocturn asupra Iranului, lovind inclusiv o țintă situată la doar 64 km de capitala Teheran. La rândul său, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran, armata ideologică a Teheranului, a anunţat joi că a atacat baze din Kuweit şi Bahrein, ca represalii la noile atacuri aeriene americane împotriva Iranului. Mai mult, Teheranul a avertizat că forţele sale vor ataca orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea strategică Ormuz, prin care tranzita, în condiţii normale, o cincime din comerţul mondial cu petrol şi gaz natural lichefiat.

Atacurile americane, care, potrivit armatei, au vizat „instalaţii de supraveghere militară, sisteme de comunicaţii şi baze de apărare aeriană iraniene din toată ţara”, au fost declanşate după ce Donald Trump a acuzat Teheranul că tergiversează negocierile pentru a opri războiul din Orientul Mijlociu.

„Eram cu adevărat pe punctul de a încheia un acord, dar ei nu încetează să ne ducă de nas, nu le pasă de noi”, s-a înfuriat preşedintele american în faţa presei miercuri.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a reproşat Iranului că „se joacă de-a şoarecele şi pisica” în cadrul negocierilor. „Dacă trebuie să negociem cu bombe, vom negocia cu bombe, şi suntem foarte pricepuţi la asta”, a ameninţat el.

Statele Unite şi Iranul s-au atacat reciproc în noaptea de marţi spre miercuri, în ciuda unui armistiţiu care a intrat în vigoare pe 8 aprilie, după mai bine de cinci săptămâni de bombardamente, relatează France Info.

Joi dimineaţa devreme s-au auzit explozii pe insula Qeshm, la Minab, Sirik şi în portul Bandar Abbas, în sudul ţării, au relatat mass-media iraniene.

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Represaliile iranienilor

Ca represalii la ultimele lovituri americane, Gărzile Revoluţiei, armata ideologică a Teheranului, au declarat că au lansat drone asupra bazelor militare Ali al-Salem şi Ahmad al-Jaber, din Kuweit, şi asupra bazei aeriene Sheikh Isa, din Bahrain. Mass-media iraniană anunţase anterior un atac asupra cartierului general al Flotei a 5-a americane din Bahrain.

Sirenele de alertă aeriană au fost declanşate în Bahrain, potrivit Ministerului de Interne. În Kuweit, armata a anunţat că „combate ţinte aeriene ostile”, iar autoritatea aviaţiei civile a închis spaţiul aerian al emiratului.

Gardienii Revoluţiei au afirmat, de asemenea, că au lansat 12 rachete balistice împotriva bazei Al-Azrak din Iordania, utilizată de Statele Unite.

Iranul promite să închidă Strâmtoarea Ormuz

Teheranul a avertizat, de asemenea, că forţele sale vor ataca orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea strategică Ormuz, prin care tranzita, în condiţii normale, o cincime din comerţul mondial cu petrol şi gaz natural lichefiat.

„Ca urmare a încălcărilor repetate ale armistiţiului de către inamicul american, strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la noi ordine”, au anunţat Gardienii Revoluţiei, citaţi de televiziunea de stat. „Nicio navă nu trebuie să-şi părăsească locul de ancorare din Golful Persic şi din Marea Omanului. Orice apropiere de strâmtoarea Ormuz va fi considerată o colaborare cu inamicul”, au avertizat aceştia.

În acelaşi context, marina iraniană, citată de mass-media, a anunţat că „două nave care încercau să traverseze ilegal Strâmtoarea Ormuz au fost lovite”, fără a oferi mai multe detalii.

„Faceţi ca strâmtoarea sacră de la Ormuz să devină periculoasă?! Vom transforma această regiune într-un iad pentru voi”, a ameninţat comandantul aviaţiei Gardienilor Revoluţiei, Sardar Mousavi.

„Orice navă care tranzitează Strâmtoarea Ormuz va fi luată ca ţintă”, a anunţat statul major iranian, citat de agenţia Tasnim, adăugând că această strâmtoare este de acum înainte „complet închisă pentru orice tip de navă”, după noi bombardamente americane împotriva Iranului.

SUA neagă blocarea strâmtorii

Washingtonul, care impune la rândul său un blocaj asupra porturilor iraniene, a negat orice blocare a strâmtorii.

„Navele comerciale continuă să tranziteze strâmtoarea Ormuz în această seară”, a scris pe X Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu (Centcom).

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Această agravare a situaţiei din Golf continuă să alimenteze creşterea preţurilor petrolului. Joi dimineaţă, barilul de Brent din Marea Nordului a câştigat 1,7%, ajungând la 94,68 dolari, iar cel de WTI american 2%, ajungând la 91,84 dolari.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a făcut apel miercuri la libanezi să se alăture luptei Israelului împotriva Hezbollahului, afirmând că ţara lor a fost „luată ostatică” de gruparea pro-iraniană.

După atacurile israeliene asupra Beirutului, mai întâi Iranul, apoi Israelul, au lansat atacuri reciproce duminică şi luni, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a fragilului armistiţiu dintre Teheran şi Washington, pe 8 aprilie. 

Teheranul cere ca Libanul, unde aliatul său Hezbollah şi Israelul se confruntă din 2 martie, să fie inclus în orice acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie de un atac israelo-american împotriva Iranului. 

Mai mult de 3.600 de persoane au fost ucise în Liban în urma atacurilor aeriene israeliene de la începutul războiului. 

22 de ţări cer Teheranului să înceteze atacurile împotriva persoanelor "de pe teritoriile lor"

Douăzeci şi două de ţări, printre care Statele Unite, Australia şi mai multe naţiuni europene, cer Iranului să înceteze atacurile împotriva persoanelor "pe teritoriile lor", într-un comunicat comun publicat joi, citat de AFP.

Aceste ţări condamnă atacurile desfăşurate în Europa, în America de Nord şi în Australia de către entităţi statale iraniene împotriva disidenţilor iranieni, a jurnaliştilor sau a membrilor comunităţilor evreieşti şi israeliene de pe teritoriul lor.

"Republica Islamică Iran trebuie să înceteze imediat aceste acte", scriu acestea, conform textului publicat în limba franceză de Ministerul de Externe de la Paris.

Albania, Germania, Australia, Belgia, Bulgaria, Canada, Danemarca, Estonia, Statele Unite ale Americii, Finlanda, Franţa, Irlanda, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Norvegia, Noua Zeelandă, Ţările de Jos, Portugalia, Republica Cehă, Regatul Unit şi Suedia "condamnă tentativele de omor şi alte acţiuni rău intenţionate desfăşurate în Europa, în America de Nord şi în Australia de către Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice, serviciile de informaţii, Forţa Quds şi Ministerul Informaţiilor şi Securităţii din Iran".

Ţările denunţă, de asemenea, "recenta campanie de atacuri desfăşurată în Europa împotriva comunităţilor evreieşti, a jurnaliştilor iranieni şi a intereselor americane, revendicată de grupul Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia şi susţinută de intermediarii săi".

Acest din urmă grup a revendicat incendieri şi un atac cu cuţitul la Londra împotriva a doi bărbaţi evrei în aprilie, precum şi alte acte în alte părţi din Europa de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. 

Editor : M.C

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