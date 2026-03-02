Live TV

Escaladare: Hezbollah se implică în conflict și atacă Israelul. IDF a reacționat rapid

Lebanese-Israeli conflict - Airstrikes on Southern Lebanon
Atacuri aeriene asupra unor obiective ale milițiilor șiite libaneze pro-iraniene Hezbollah, în sudul Libanului. Foto Profimedia
Riposta armatei israeliene Lider Hezbollah, ucis în atacurile israeliene

În cea de-a treia zi a operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, armata israeliană (IDF) continuă luni să lanseze atacuri „pe scară largă” asupra Teheranului și vizează, de asemenea, milițiile șiite libaneze proiraniene Hezbollah, care au atacat Israelul din sudul Libanului pentru prima dată în acest conflict. De la Beirut, premierul libanez condamnă atacurile Hezbollah drept un „act iresponsabil”, care pune în pericol securitatea țării, scrie Le Figaro.

Hezbollah a promis că va "înfrunta" agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Mişcarea armată pro-iraniană cu sediul în Liban şi-a pus în aplicare ameninţările, afirmând luni că a lansat rachete şi drone spre Israel, pentru prima dată în acest conflict.

Sirenele de alarmă sună în mai multe localități din Israel. Foto: ynetnews.com

A fost primul atac cu rachete al grupării teroriste libaneze de la intrarea în vigoare a armistițiului în noiembrie 2024, care a pus capăt lunilor de lupte transfrontaliere.

Cel puțin un proiectil a traversat teritoriul israelian și a fost interceptat de forțele aeriene, a declarat armata. Mai multe alte proiectile au căzut în zone deschise și nu au fost interceptate, în conformitate cu politica. Nu au fost raportate victime sau pagube.

Ulterior, în centrul Israelului s-au auzit explozii puternice, fără să se fi auzit sirene, aparent cauzate de rachete lansate din Liban care au aterizat în zone deschise, scrie ynetnews.com.

Atacurile de represalii din Liban au fost efectuate în timp ce avioanele Forțelor Aeriene Israeliene atacau și ele ținte din centrul Teheranului. Armata israeliană a confirmat că a început o nouă serie de atacuri împotriva a ceea ce a descris drept „ținte teroriste ale regimului iranian din inima Teheranului”. Mass-media iraniene au relatat explozii în mai multe zone din țară, inclusiv în capitală.

Între timp, Comandamentul Central al SUA a publicat imagini care, potrivit acestuia, arătau atacuri asupra avioanelor iraniene, afirmând că continuă să elimine ceea ce a descris ca fiind amenințări imediate din partea regimului.

Iranul a lansat luni o nouă serie de rachete către Israel, a anunțat armata israeliană. „Sistemele de apărare funcționează pentru a intercepta amenințarea”, a declarat Armata Israeliană (IDF), adăugând că au fost trimise alerte preliminare către telefoanele mobile din zonele afectate.

Riposta armatei israeliene

Armata israeliană a ripostat rapid, anunţând că loveşte ţinte ale Hezbollah "în întregul Liban" şi ordonând locuitorilor din aproximativ 50 de sate să evacueze. Explozii puternice au fost auzite la Beirut de un jurnalist al AFP.

„Activitățile Hezbollahului obligă (armata israeliană) să acționeze împotriva acestuia”, a scris pe X locotenent-colonelul Ella Waweya, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene. „Pentru siguranța voastră, trebuie să vă evacuați imediat casele și să vă îndepărtați de sate cu cel puțin 1000 de metri pentru a vă îndrepta către zone deschise”, a adăugat ea.

#عاجل ‼️
نداء #عاجل إلى سكان #لبنان في القرى:

صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال… pic.twitter.com/6FJd7IuCKB

— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) March 2, 2026

Locuitorii din sudul Libanului au început să fugă în masă luni dimineață din regiune, după atacurile israeliene lansate ca răspuns la lansarea de rachete de către Hezbollah, a constatat un jurnalist AFP. Un trafic intens de vehicule care transportau familii, unele cu saltele legate pe capotă, s-a îndreptat din întreaga regiune către orașul Saïda, potrivit acestei surse.

Președintele libanez Joseph Aoun a condamnat luni lansarea de rachete de către Hezbollah către Israel, care, potrivit lui, afectează eforturile Beirutului de a evita să fie antrenat într-un conflict regional.

„Lansarea de rachete de pe teritoriul libanez în această dimineață contravine tuturor eforturilor și demersurilor întreprinse de statul libanez pentru a menține Libanul departe de confruntările militare periculoase care au loc în regiune”, a declarat domnul Aoun într-un comunicat, deplângând „insistența de a folosi încă o dată Libanul ca platformă pentru războaie care nu îl privesc”.

Armata israeliană a avertizat luni că intenționează să „intensifice” atacurile asupra Libanului îndreptate împotriva Hezbollah, ca represalii pentru lansarea de rachete de către mișcarea șiită asupra teritoriului său.

BREAKING:

🇮🇱 Israel used its laser air defense system against rockets launched from Lebanon.

The “Laser Dome” (Or Eitan) laser system successfully intercepted rockets from Lebanon.

A new era of defense. pic.twitter.com/4o5J7FTQnL

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

„Atacurile continuă și intensitatea lor va crește”, a scris generalul Rafi Milo, șeful comandamentului nordic al armatei israeliene , într-un comunicat pe Telegram, asigurând că mișcarea va „plăti un preț mare” pentru sprijinul acordat Teheranului.

La rândul său, premierul libanez Nawaf Salam a afirmat că atacurile împotriva Israelului sunt "un act iresponsabil".

Lider Hezbollah, ucis în atacurile israeliene

Şeful facţiunii parlamentare Hezbollah, Mohammad Raad, ar fi fost ucis în timpul atacurilor Israelului asupra ţintelor Hezbollah din Liban, informează luni agenţia saudită Al-Hadath, citată de The Jerusalem Post.

Raad era unul dintre cei mai importanţi responsabili ai Hezbollah din sudul Libanului. El a fost numit de Hassan Nasrallah, ucis şi el în atacurile israeliene anterioare, ca purtător de cuvânt personal al acestuia de mai multe ori.

IDF a anunţat că a atacat mai mulţi terorişti de rang înalt ai Hezbollah în Beirut şi un „terorist central al Hezbollah” în sudul Libanului, dar nu a confirmat numele ţintelor.

Ministerul Sănătății din Liban a raportat că 31 de persoane au fost ucise și 149 rănite în urma atacurilor israeliene din timpul nopții asupra unor ținte din sudul țării și din suburbia Dahieh a Beirutului, potrivit ynetnews.com.

