Escaladare în Orientul Mijlociu. Rebelii Houthi au lansat rachete asupra Israelului pentru prima dată de la începutul războiului

Rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au lansat sâmbătă rachete asupra Israelului, acesta fiind primul atac de acest tip de la începutul războiului cu Iranul, crescând riscul ca un conflict aflat în a cincea săptămână să se extindă și mai mult în regiune, relatează Reuters.

Înainte de atac, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite se așteaptă să încheie operațiunile militare în câteva săptămâni, însă Houthii au transmis că își vor continua acțiunile până când „agresiunea” de pe toate fronturile va înceta.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a discutat cu premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, în contextul în care Islamabadul găzduiește o întâlnire cu miniștrii de externe din Turcia și Arabia Saudită pentru reducerea tensiunilor regionale. Totuși, nu există semne ale unui progres diplomatic imediat, iar conflictul declanșat pe 28 februarie prin atacuri americane și israeliene asupra Iranului s-a extins în Orientul Mijlociu, provocând mii de victime și afectând economia globală prin perturbări majore ale livrărilor de energie.

Citește și: Iranul ameninţă cu o ripostă dură statele din Golf. Mesajul tranșant al preşedintelui Masoud Pezeshkian „către ţările din regiune”

Sâmbătă, Israelul a anunțat că a efectuat noi atacuri asupra Teheranului, vizând infrastructură aparținând guvernului iranian. Au fost lovite și ținte din Liban, unde armata israeliană și-a reluat ofensiva împotriva Hezbollah, grup susținut de Iran. Trei jurnaliști libanezi au fost uciși într-un atac asupra unui vehicul media, potrivit televiziunii Al Manar, precum și un soldat libanez.

Iranul a continuat la rândul său atacurile, după ce a lovit vineri o bază aeriană din Arabia Saudită și a rănit 12 militari americani, dintre care doi grav, într-una dintre cele mai serioase breșe ale apărării aeriene americane din ultimii ani.

Houthii pot lovi ținte la distanță mare de Yemen

Israelul a confirmat că o rachetă a fost lansată din Yemen, fără a fi raportate victime sau pagube. Atacul indică o posibilă nouă amenințare asupra transportului maritim global, deja afectat de închiderea de facto a Strâmtorii Hormuz, rută esențială pentru aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze lichefiate.

Racheta lansată de rebelii houthi.

Rebelii Houthii au demonstrat în repetate rânduri capacitatea de a lovi ținte îndepărtate și de a perturba rutele maritime din zona Peninsulei Arabice și a Mării Roșii, acționând anterior în sprijinul Hamas în războiul din Gaza. Ei au declarat că sunt pregătiți să intervină dacă escaladarea împotriva Iranului și a „Axei Rezistenței” continuă.

Dacă Houthii deschid un nou front, o posibilă țintă ar putea fi Strâmtoarea Bab al-Mandab, punct strategic de acces spre Canalul Suez.

Atacuri și în alte state din regiune

Au fost raportate atacuri cu rachete în Emiratele Arabe Unite și Bahrain, iar în Kuweit un atac cu drone a afectat sistemul radar al aeroportului internațional.

În Iran, cel puțin cinci persoane au fost ucise într-un atac asupra unui bloc rezidențial, iar Universitatea de Știință și Tehnologie din Teheran a fost lovită.

În Israel, o rachetă iraniană a lovit satul Eshtaol, lângă Ierusalim, rănind șapte persoane.

