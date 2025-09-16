Simon Leviev, israelianul devenit celebru după documentarul Netflix „The Tinder Swindler”, a fost arestat de autoritățile din Georgia, la solicitarea Interpol. Bărbatul, acuzat că a înșelat femei cu zeci de milioane de dolari, a fost prins pe aeroportul din Batumi.

Leviev, în vârstă de 34 de ani, a ajuns notoriu după ce un documentar de investigație a scos la iveală o serie de fraude amoroase și înșelăciuni financiare, estimate la 10 milioane de dolari (7,4 milioane de lire sterline).

Numele real al lui Leviev este Shimon Yehuda Hayut.

Potrivit anchetei, acesta s-a dat drept moștenitorul unei averi din industria diamantelor pe aplicația de dating Tinder și ar fi convins mai multe femei să îi împrumute sume mari de bani, pe care nu le-a restituit niciodată.

Leviev a negat anterior acuzațiile.

În 2019, el a fost condamnat într-un alt dosar, pentru patru capete de acuzare de fraudă, și a primit o pedeapsă de 15 luni de închisoare, însă a executat doar cinci luni, relatează BBC.

Potrivit site-ului israelian Ynet, avocatul său a declarat că Leviev „călătorea liber prin lume”.

„Am vorbit cu el în această dimineață după ce a fost reținut, dar încă nu înțelegem motivul”, a spus acesta după arestarea din Georgia.

Autoritățile nu au oferit imediat detalii despre motivul reținerii.

Între 2017 și 2019, schema sa de tip catfishing (crearea unei identități false online) presupunea atragerea femeilor în relații romantice prin afișarea unui stil de viață extravagant, cu avioane private și vacanțe de lux.

Victimele și-au spus poveștile în documentarul Netflix, relatând că Leviev le câștiga încrederea cu cadouri scumpe și escapade strălucitoare, pentru ca apoi să pretindă că este urmărit de „dușmani” și să le ceară transferuri de sume importante de bani, după care rupea legătura.

Cecilie Fjellhøy, una dintre femeile prezentate în documentar, a declarat că i-a dat lui Leviev peste 270.000 de dolari pe parcursul relației lor.

Anul trecut, o altă femeie, Iren Tranov, a intentat un proces împotriva lui Leviev în Israel, solicitând despăgubiri de 414.000 de shekeli (91.000 de lire sterline), susținând că i-a împrumutat peste 144.000 de shekeli (31.000 de lire sterline) pe care acesta nu i-a înapoiat.

Leviev a declarat anterior pentru BBC Newsbeat că respinge ferm acuzațiile formulate în documentar.

În 2023, Kate Konlin, fosta sa iubită, l-a acuzat și de abuz emoțional și fizic. Ea a povestit că, în timpul unei dispute, Leviev ar fi împins-o, iar ea s-a tăiat la picior într-o treaptă. După ce a ajuns la spital, Konlin a depus plângere la poliție.

Leviev a respins din nou acuzațiile și a afirmat că nu a rănit niciodată fizic vreo femeie.

„The Tinder Swindler” a devenit cel mai vizionat documentar Netflix în 90 de țări la lansarea sa, în februarie 2022.

