Eșec al agenției spațiale japoneze. Motorul unei rachete H3 „s-a oprit prematur” înainte de a plasa un satelit pe orbită

Agenţia spaţială japoneză JAXA a anunţat că racheta sa H3 a eşuat luni în tentativa ei de a plasa pe orbita terestră un satelit de geolocalizare, după oprirea prematură a unuia dintre motoarele sale.

Motorul celei de-a doua trepte a rachetei H3 „s-a oprit prematur” după lansarea realizată la ora locală 10:51 (01:51 GMT) de la Centrul Spaţial Tanegashima din sudul Japoniei, a precizat JAXA.

Misiunea rachetei era aceea de a plasa pe orbită cel de-al şaselea satelit de geolocalizare din cadrul sistemului Michibiki, care ar trebui să conţină şapte sateliţi, însă tentativa s-a încheiat printr-un eşec, a anunţat agenţia spaţială japoneză.

Motorul celei de-a doua trepte - care porneşte după separarea de prima treaptă a rachetei - s-a oprit mai devreme decât era prevăzut, relatează Agerpres.

Această problemă a survenit după mai multe dificultăţi tehnice care au întârziat de două ori lansarea programată iniţial.

JAXA a precizat că a deschis o anchetă pentru a stabili cauza defecţiunii apărute luni.

Sistemul de geolocalizare Michibiki are menirea de a-i furniza Japoniei o serie de date îmbunătăţite, permiţând servicii mai bune pentru consumatori, precum sistemele de navigaţie ale automobilelor şi hărţile pentru smartphone-uri, a precizat JAXA.

El este conceput ca un supliment pentru alte sisteme de geolocalizare gestionate de ţări străine, cum ar fi GPS dezvoltat de Statele Unite.

De asemenea, sistemul nipon va oferi servicii esenţiale de informare localizată, precum ordine de evacuare în cazul alertelor emise pentru tsunami sau ploi abundente, potrivit Guvernului de la Tokyo.

Al şaptelea satelit din cadrul acestui sistem urmează să fie lansat pe 1 februarie.

Emblematica rachetă H3 a Japoniei, construită de Mitsubishi Heavy Industries, a eşuat la lansarea sa inaugurală din 2023, dar a reuşit apoi şase zboruri în spaţiu. O lansare eşuată a unei rachete în Japonia duce de obicei la luni de investigaţii care ar putea întârzia programul spaţial al acestei ţări, reaminteşte Reuters.

